Com’è fatta la camera da letto di Ilary Blasi: la stanza con letto rotondo e busti in marmo

A cura di Valeria Paglionico

È un periodo di grandi novità per Ilary Blasi: non solo qualche giorno ritornerà su Netflix con una nuova serie tutta sua, di recente ha anche debuttato su TikTok. Se fino a qualche tempo fa disertava i social, preferendo mantenere la normale quotidianità privata, ora non sembra poterne fare a meno, tanto da documentare regolarmente le giornate trascorse tra impegni lavorativi e famiglia. Nell'attesa che venga lanciato il sequel di Unica, si gode il relax casalingo in compagnia dei figli. Sono stati proprio questi ultimi a immortalarla mentre guardava il suo programma preferito, Chi l'ha visto, il dettaglio che più di tutti è balzato all'occhio dei fan? La conduttrice ha una camera da letto molto particolare.

Com'è fatta la camera da letto di Ilary Blasi

Ilary Blasi non ha mai esitato a mostrare gli interni della sua casa romana, quella che fino a qualche anno fa condivideva con Francesca Totti: ha un enorme salotto, una stanza con piscina e alcune stanze "segrete". Solo di rado, però, si è immortalata in camera da letto, ha fatto qualche eccezione solo quando si è scattata alcuni selfie con dei cuscini di velluto rosso sullo sfondo. Ora le cose sono cambiate: in un video condiviso su TikTok i figli si sono "intrufolati" nella sua stanza, mostrandola mentre si rilassava sul letto davanti alla tv. Le pareti sono grigie e sembrano essere "metalliche" (anche se probabilmente si tratterà solo di un effetto creato dalla luce), dietro al letto c'è un quadro black&white e un originale busto di marmo bianco a grandezza naturale.

La camera da letto di Ilary Blasi

L'arredo più insolito, però, è il letto: si tratta infatti di una struttura circolare in grigio scuro decorata con alcuni elementi verticali uniti tra loro da una cerniera a innesto. A primo impatto sembra essere un modello di design firmato De Sede (il brand del divano di Chiara Ferragni), anche se sul sito ufficiale non sono in vendita letti, dunque non si esclude che sia stato personalizzato appositamente per Ilary. La cosa certa è che gli arredi realizzati con gli iconici cuscini verticali sono la mania del momento, tanto che le star non riescono proprio a farne a meno nelle loro maxi case di lusso.

