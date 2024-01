Ilary Blasi, in camera da letto ha i cuscini rossi che celebrano l’amore Ilary Blasi si è scattata un selfie prima di uscire, rivelando l’arredamento della sua camera da letto. La novità che ha aggiunto di recente? Dei cuscini rosso fuoco che celebrano l’amore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi è molto attiva sui social, con foto, Stories e video documenta regolarmente la sua normale quotidianità fatta di impegni lavorativi, shooting fotografici e serate in famiglia. Lo scorso weekend, ad esempio, era volata a Francoforte per raggiungere Bastian Muller nella sua città natale e lo aveva fatto con un look invernale super trendy, così da combattere con stile il freddo tedesco. Ora è tornata a Roma e ha pensato bene di fare visita all'amico e collega Teo Mammucari, che proprio ieri sera ha debuttato sul palco del Teatro Olimpico con il suo one man show intitolato Sarà capitato anche a voi. Prima di uscire si è scattata un selfie, rivelando un inedito dettaglio dell'arredamento casalingo.

La camera da letto di Ilary Blasi

Nel docu-film Unica Ilary Blasi ha trasformato la sua casa romana in un set, girando diverse scene tra la cucina, l'enorme salotto, la terrazza con piscina e le stanze "segrete" in cui Francesco Totti aveva nascosto le sue borse. Solo sui social, però, si immortala spesso nella sua camera da letto. È proprio quanto ha fatto nelle ultime ore, lasciando intravedere alle sue spalle il letto matrimoniale circolare, la cui struttura è grigio scuro decorata con alcuni elementi verticali uniti tra loro da una cerniera a innesto (sembra essere uno dei modelli di design di De Sede). Ilary lo ha arricchito con dei cuscini di velluto rosso fuoco con cui ha celebrato l'amore, il motivo? Ognuno di loro è a forma di lettera e viene riprodotta la scritta "Love".

Il selfie in camera da letto di Ilary

Ilary Blasi in total black

Al di là dell'arredamento della camera da letto, Ilary Blasi ha anche rivelato il suo look. Si è trasformata in una regina dark con un look total black tutt'altro che banale. Ha abbinato un maglioncino nero a collo alto a una gonna lunga in tinta, per la precisione un modello di pelle a vita alta e con una cintura incorporata con una fibbia gold sul davanti. Manicure rosso fuoco, capelli lasciati sciolti e leggermente messy e cover dello smartphone floreale e scintillante in primo piano: la conduttrice ha evitato di mostrare il viso ma, nonostante ciò, è riuscita lo stesso a incantare i fan. In quante prenderanno ispirazione dal suo outfit minimal per l'inverno?