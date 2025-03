video suggerito

Ilary Blasi col pigiama di paillettes presenta il suo nuovo programma The Couple Ilary Blasi ha lanciato il suo nuovo programma che andrà in onda su Canale 5 nei prossimi mesi: per il trailer di The Couple sfoggia due look elegantissimi. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Arianna Colzi

Ilary Blasi

Ilary Blasi si prepara a tornare su Mediaset. La conduttrice, infatti, sarà presto al timone di The Couple, nuovo reality show che prossimamente arriverà su Canale 5. Dopo essersi concessa una vacanza alle Maldive insieme all'amica Michelle Hunziker, Blasi è pronta a tornare a condurre un programma su Mediaset, dove fino a poco tempo fa conduceva L'isola dei Famosi. All'inizio del 2025, Ilary Blasi ha presentato la sua serie Netflix Ilary, seguito di Unica, documentario di successo. Pochi giorni fa, Blasi aveva fatto qualche spoiler dal backstage riguardo il promo di The Couple, uscito ieri sui social. Nel lancio del nuovo programma Ilary Blasi si "sdoppia" tra look in paillettes e look più formali.

Il look di Ilary Blasi per il lancio di The Couple

Ilary Blasi sfoggia un doppio look per il lancio di The Couple. Dal punto di vista dell'hairstyling, la conduttrice punta su uno chignon che evidenzia il volto, mentre per quanto riguarda il look punta su un completo di paillettes color nude. Il completo, firmato BOSS, è composto da una blusa e due tasche che riprendono le silhouette delle camicie sartoriali. La camicia si abbina a un paio di pantaloni coordinati e leggermente over.

Il completo in paillettes di Ilary Blasi

Nel trailer il cui Ilary Blasi si sdoppia, giocando a interpretare personalità diverse, sfoggia anche un look più formale composto da una camicia dalle maniche ampie e pantaloni color oro sartoriali. A completare il look, un paio di tacchi sempre dorati ma aperti. Chissà quale stile sceglierà per il nuovo programma Mediaset.

L'altro look di Ilary Blasi per il trailer di The Couple