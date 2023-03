Ilary Blasi bacia Bastian Muller e gli augura buon compleanno: “Con tanto amore” Ilary Blasi ha condiviso su Instagram una serie di scatti che la ritraggono con il suo fidanzato Bastian Muller: baci, sorrisi e coccole per un amore che prosegue a vele spiegate.

A cura di Daniela Seclì

Prosegue a vele spiegate la storia d'amore tra Ilary Blasi e Bastian Muller. La conduttrice, che si prepara a tornare su Canale5 con la nuova edizione dell'Isola dei famosi, vive ormai alla luce del sole questa relazione nata dopo l'annuncio della fine del matrimonio con Francesco Totti. In queste ore, Ilary Blasi ha pubblicato una serie di scatti con Bastian Muller e gli ha fatto gli auguri per il suo compleanno.

La dedica di Ilary Blasi a Bastian Muller per il suo compleanno

Ilary Blasi ha pubblicato su Instagram una foto in cui bacia teneramente il suo fidanzato Bastian Muller. La conduttrice ha accompagnato il romantico scatto con una dedica in occasione del compleanno del suo compagno: "Buon compleanno mio caro, ti auguro tutto il meglio con tanto amore". I due sono ormai inseparabili e colgono ogni momento propizio per staccare dalla quotidianità e partire. Tante le mete esplorate insieme, dalla romantica Parigi al relax delle montagne svizzere. Insomma, proprio come Francesco Totti con Noemi Bocchi, anche Ilary Blasi sembra aver ritrovato l'amore.

Sorrisi, baci e abbracci: la nuova vita di Ilary Blasi con Bastian Muller

Ilary Blasi ha colto l'occasione per pubblicare altri scatti privati che la ritraggono in compagnia di Bastian Muller. In una delle foto, la coppia è in piscina, in un momento di relax e coccole. Nell'altra sorridono spensierati mentre fanno una passeggiata. E poi un ultimo scatto in montagna, la conduttrice riposa tra le braccia del suo compagno. Intanto, secondo il settimanale Nuovo, Francesco Totti si sentirebbe già pronto a convolare a nozze con Noemi Bocchi. Tuttavia, si sarebbe visto costretto ad accantonare questo desiderio per il momento, perché i tempi necessari per ottenere il divorzio da Ilary Blasi si starebbero protraendo più del previsto.