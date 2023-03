“Ilary Blasi infrange il sogno di Totti: l’ex calciatore voleva sposare a breve Noemi Bocchi” “Ilary Blasi spezza il sogno di Francesco Totti: addio alle nozze con Noemi Bocchi”, così titola il nuovo numero del settimanale Nuovo. Il matrimonio salterebbe per il mancato accordo sulla separazione con la conduttrice televisiva.

A cura di Gaia Martino

L'accordo per una separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti sarebbe difficile, circa una settimana fa il Corriere faceva sapere che gli avvocati di entrambi neanche si parlerebbero più. L'ex coppia, secondo le indiscrezione, dovrebbe incontrarsi prossimamente in tribunale per discutere sul patrimonio da spartire e sul mantenimento dei figli, Cristian, Chanel e Isobel. Oggi emergono nuovi dettagli sulla vita privata dei due volti noti dello spettacolo e del calcio italiano: il settimanale Nuovo racconta di un sogno infranto per l'ex calciatore che, secondo quanto si legge, avrebbe voluto sposare al più presto la nuova compagna Noemi Bocchi. Il matrimonio risulterebbe ora difficile, visto l'intoppo con l'ex moglie.

"Totti avrebbe voluto sposare a breve Noemi Bocchi"

Una fonte al settimanale Nuovo avrebbe raccontato che Francesco Totti si sarebbe detto pronto a sposare Noemi Bocchi dopo un anno di relazione. "L’avrebbe sposata a breve, se non ci fosse stato questo intoppo. Chiudere con Ilary il prima possibile era il suo intento" si legge. Le nozze dunque andrebbero obbligatoriamente rimandate: la priorità sarebbe ora risolvere l'accordo di separazione con Ilary Blasi.

L'udienza per la separazione potrebbe slittare

Era emerso che martedì 14 marzo Francesco Totti e Ilary Blasi si sarebbero incontrati in tribunale per discutere sulla separazione consensuale. L'ultimo numero di Chi però ha fatto sapere che l'appuntamento potrebbe essere slittato ad una data non resa nota. Si legge sulla rivista che il primo punto da affrontare sarà l'assegno di mantenimento dei figli che vivono con la conduttrice televisiva, inoltre pare che il Capitano "voglia tornare sul tema della casa di famiglia". Dovrebbe essere toccato anche l'argomento della fedeltà coniugale e "delle responsabilità di una separazione arrivata come un fulmine a ciel sereno".