Francesco Totti e Ilary Blasi: “Nessun accordo per il divorzio, si scontreranno in tribunale” Nessun accordo per il divorzio per Totti e Ilary Blasi: l’ex coppia di coniugi, stando a quanto racconta il Corriere, si starebbero preparando a circa due anni di battaglia. La prima udienza per la giudiziale sarebbe stata fissata per il 14 marzo: intanto l’ex calciatore si gode le vacanze sulla neve con le figlie.

A cura di Gaia Martino

Nessun accordo per il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi: dopo mesi di trattative i loro avvocati neanche si parlerebbero più. Il Corriere racconta di come l'ex coppia sta gestendo la fine del matrimonio mentre entrambi vivono nuovi amore con i rispettivi partner, Noemi Bocchi e Bastian Muller.

Nessun accordo per la consensuale per Totti e Ilary

Potrebbero scontrarsi in tribunale Ilary Blasi e Francesco Totti che, stando a quanto racconta Il Corriere, non avrebbero trovato una soluzione per una separazione consensuale. Si legge che gli avvocati di entrambi, Antonio Conte – che opera per l'ex calciatore – e Alessandro Simeone – che cura la conduttrice televisiva – non si parlerebbero neanche più. Il patrimonio sarebbe complesso da spartire considerando che adesso il Pupone non avrebbe più introiti fissi mentre la sua ex moglie avrebbe in programma il nuovo "contratto milionario" con L'Isola dei Famosi. In ballo ci sarebbe l'assegnazione della Villa dell'Eur, dove ora vive lei con i figli, poi l'affidamento dei figli. "Se è scontato che Isobel starà con la mamma, non lo è altrettanto per Cristian e Chanel", più grandi, che potrebbero decidere di vivere con il papà.

La data per la prima udienza per la giudiziale sarebbe fissata per il 14 marzo e nessuno dei due avrebbe tentato il rinvio. Stando a quanto si legge l'ex calciatore e la Blasi dovrebbero prepararsi a circa due anni di battaglia qualora non trovino, neanche con il giudice, un punto d'incontro per la conciliazione. Il prossimo appuntamento sarebbe direttamente in tribunale.

Totti e Noemi Bocchi in settimana bianca: con loro anche Isobel e Chanel

Si stanno godendo le vacanze invernali Francesco Totti e Noemi Bocchi: dopo il viaggio di Capodanno al mare, hanno scelto Madonna di Campiglio per godersi la neve. Con la coppia ci sono anche Isobel e Chanel Totti che ieri, durante una giornata di sci, hanno videochiamato la loro mamma, Ilary Blasi. "Mi mancate" ha scritto la conduttrice televisiva su Instagram mostrando uno screen della chiamata con le sue figlie femmine.