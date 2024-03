Il compleanno di Isabel Totti: Ilary Blasi organizza un party a tema Bratz coi palloncini rosa La terza figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti compie 8 anni: la showgirl ha organizzato per lei una festa total pink con palloncini e dolcetti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Oggi è un giorno speciale per Ilary Blasi. La showgirl ha organizzato una festa in onore della piccola di casa, la terza figlia nata dal matrimonio con Francesco Totti: è infatti il compleanno di Isabel, che compie 8 anni. La bimba proprio ieri ha vinto una gara di pattinaggio; oggi è ancora protagonista con un party interamente a lei dedicato, in cui divertirsi assieme alla famiglia e agli amichetti.

Isabel Totti compie 8 anni

Ilary Blasi ama organizzare feste, riunire amici e parenti nelle occasioni speciali per celebrare ricorrenze e anniversari. Stavolta il motivo è il compleanno di Isabel, che compie 8 anni. Questa è la seconda volta che la bambina festeggia senza il papà. Francesco Totti era presente nel 2022, quando il calciatore e la showgirl insieme avevano organizzato alla piccola un originale Pop It party arcobaleno. Ma all'epoca già circolavano insistentemente le voci di una pesante crisi coniugale, che difatti di lì a poco si è concretizzata nella separazione. Ora la coppia è alle prese col divorzio. La piccola di casa, che somiglia sempre di più alla mamma, anche quest'anno ha ricevuto come regalo un party con allestimento a tema. L'anno scorso è stata la volta di una festa total pink, tra sculture di palloncini e tutù. Anche stavolta è il rosa il colore dominante.

La festa a tema per Isabel

Il tema della festa sono le popolari Bratz, come si evince dalla maglietta della festeggiata e dal cartonato: sono le bambole diventate famosissime negli anni Duemila, molto amate dalle bambine di tutto il mondo. Isabel indossa per l'occasione una gonnellina in tulle rosa simile al tutu di una ballerina, proprio come nel 2023. Nella sala della festa è stata montata una passerella rosa, con poltroncine viola allineate e alle spalle decine e decine di palloncini colorati, di diverse dimensioni e in diverse sfumature di rosa.

Sulla passerella, Isabel ha sfilato come una baby modella assieme a un'amichetta e poi insieme alla mamma. La showgirl, trendy come sempre, per l'occasione ha indossato un body viola con gonna lunga di jeans. Gli invitati si sono divertiti giocando all'aperto e ballando a tempo di musica, gustando dolcetti rosa a forma di make-up. Per la piccola ci sarà anche una seconda festa assieme al papà?