Isabel Totti, la festa di compleanno total pink tra sculture di palloncini e tutù di tulle Qualche giorno fa Isabel Totti ha compiuto 7 anni ma solo nel weekend la mamma Ilary Blasi le ha regalato un maxi party a tema total pink. Sneakers personalizzate, sculture di palloncini e tutù rosa: ecco tutte le foto della festa.

A cura di Valeria Paglionico

Il 10 marzo Isabel Totti ha compiuto 7 anni e mamma Ilary Blasi ha celebrato il gran giorno con un mini party in famiglia. Sebbene la torta, le candeline e la coroncina a tema non fossero mancate, la conduttrice ha approfittato del weekend per fare le cose in grande. Ieri ha infatti regalato alla figlia un adorabile party a tema total pink. Naturalmente ha documentato tutto dei social, mostrando la piccola divertirsi con una miriade di amichetti tra balli scatenati, tutù da ballerina e creazione di scintillanti scarpe personalizzate.

Il party per i 7 anni di Isabel Totti

Per organizzare la festa di compleanno di Isabel Ilary Blasi si è rivolta ad Annalisa Vollero, la proprietaria del luxury brand che si è occupata dell'allestimento del party a tema total pink. La conduttrice ha mostrato la location sui social: si entrava nel mondo "fatato" attraverso una scultura di palloncini rosa forma di fiocco, poi ci si poteva divertire in diversi angoli decorati alla perfezione.

I tutù al party di Isabel Totti

C'erano una tavola imbandita dove le bimbe hanno realizzato le loro sneakers personalizzate, degli adorabili cestini per le invitate con acqua e gadget, dei tutù in tinta da poter indossare. Il party è terminato con balli scatenati e con una enorme torta a forma di casetta.

Leggi anche Ilary Blasi in blu al compleanno della figlia Isabel: per la bimba Pop It party arcobaleno

La location della festa

Ilary Blasi e Isabel Totti vestono coordinate

Ilary Blasi e la figlia Isabel si sono vestite in coordinato per il party. La piccola di casa ha scelto un look total black con minigonna, collant coprenti, maglioncino in tinta e anfibi dall'animo rock, mentre la mamma ha preferito leggings e pull asimmetrico, entrambi sempre in nero.

Ilary Blasi con gli stivali rosa

Per spezzare l'outfit dark, però, la conduttrice si è servita degli accessori, dalla giacca di jeans oversize ai maxi stivali col tacco in rosa (perfetti per essere "a tema" con la location). Insomma, mamma e figlia hanno dato l'ennesima prova di essere adorabili e affiatate: quand'è che appariranno ancora una volta fianco a fianco sui social?