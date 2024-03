Isabel Totti con look blu elettrico vince la gara di pattinaggio davanti a mamma Ilary Blasi Isabel Totti ha vinto una gara di pattinaggio: a fare il tifo per lei sugli spalti c’erano anche la sorella Chanel e Ilary Blasi. Madre e figlia si sono scattate una foto insieme, mostrando una somiglianza sempre più evidente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Isabel Totti con la madre Ilary Blasi

Ilary Blasi è una mamma orgogliosa. Da quando si è separata dal marito Francesco Totti, la conduttrice non perde occasione per passare del tempo con i figli in giro per il mondo. Dopo anni sugli spalti dell'Olimpico di Roma, in questo sabato di inizio primavera Blasi è andata a fare il tifo per la figlia Isabel in occasione della sua gara di pattinaggio.

Isabel Totti sui pattini con un costume blu

Isabel Totti, la figlia più piccola di Ilary Blasi e Francesco Totti, ha compiuto 8 anni da poco e sembra essere già una piccola promessa del pattinaggio. Ad assistere sugli spalti alla gara vinta dalla bambina c'erano anche mamma Ilary Blasi, la sorella Chanel Totti e il nonno Roberto Blasi, come mostrato in uno scatto postato dalla conduttrice con la scritta: "Supporters". La piccola ha indossato un classico costume da pattinaggio sui toni del blu elettrico e tempestato di paillettes, abbinato a un paio di classiche calze americane, il modello che si utilizza per gareggiare.

Isabel Totti con il trofeo appena vinto

Isabel Totti con le ciocche turchesi nella foto con Ilary Blasi

Dopo la vittoria della piccola Isabel, Ilary Blasi si è congratulata con la figlia, postando un dolce scatto mentre la abbraccia sul suo profilo Instagram. Mentre la bimba stringe con orgoglio il trofeo conquistato, Ilary Blasi sorride fiera, indossando un cappotto leggero sui toni del rosa cipria e un paio di occhiali da sole dall'estetica anni Settanta.

Isabel e la madre Ilary Blasi

Anche la sorella Chanel Totti ha condiviso un paio di fotografie della piccola mentre indossa la divisa della squadra di pattinaggio, sempre tenendo con sé il trofeo conquistato, con una dolce dedica: "La mia campionessa". In questi scatti si notano i capelli di Isabel Totti raccolti in uno chignon: a risaltare, però, sono le ciocche turchesi che riprendono la palette del blu del costume da gara. Soprattutto in queste foto, è impossibile non notare la somiglianza con la madre Ilary Blasi. Che in casa Totti stia crescendo un'altra campionessa?

Isabel Totti nelle storie della sorella Chanel