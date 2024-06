video suggerito

Ilary Blasi a Battiti Live, per la terza puntata sfoggia maxi anelli di cristalli su tutte le dita Ilary Blasi è la grande protagonista di Battiti Live, il festival dell’estate in cui ha preso il posto di Elisabetta Gregoraci. Cosa ha indossato per la terza giornata di registrazioni? Un completo total denim e degli esuberanti anelli di cristalli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

L’estate 2024 di Ilary Blasi si preannuncia bollente ma questa volta i viaggi in giro per il mondo non c’entrano nulla: ha dato il via a una nuova esperienza al timone di Battiti Live, il festival dell’estate targato Radio Norba in cui ha preso il posto di Elisabetta Gregoraci. Da diversi giorni è in Puglia per le registrazioni delle prime puntate (che andranno in onda su Italia 1 a partire dall’8 luglio) ed è riuscita già ad attirare tutti i riflettori su di sé sia con la sua simpatia che con le sue scelte di stile trendy ed esuberanti. Dopo gli stivali d’oro e il completo nero tempestato di cristalli, per il terzo appuntamento col programma ha osato con degli anelli davvero maxi che non potevano passare inosservati.

Il look total denim di Ilary Blasi

Per la terza puntata di Battiti Live Ilary Blasi ha puntato tutto sul trend del total denim, un vero e proprio must di stagione che impone di abbinare tra loro diversi capi di jeans. La conduttrice ha scelto un completo oversize in un lavaggio così chiaro da sembrare bianco, per essere precisi ha sfoggiato una camicia portata con le maniche scorciate e un paio di pantaloni cargo a vita bassa e con i tasconi laterali.

Ilary Blasi in total denim

Per completare il tutto ha scelto un crop top nero tempestato di cristalli argentati (che ha lasciato in bella vista tenendo aperti i bottoni sul petto). Niente vertiginosi tacchi a spillo, questa volta Ilary ha optato per degli stivaletti camperos neri a punta di Le Silla.

Ilary con stivaletti Le Silla

Quanto costano i maxi anelli di Ilary Blasi

A fare la differenza nel look di Ilary Blasi a Battiti Live sono stati i gioielli. Ha messo in risalto i maxi orecchini scintillanti e dalla forma quadrata con un raccolto tiratissimo, mentre sulle mani ha sfoggiato degli anelli con delle enormi pietre brillanti incastonate, tutti firmati Foreva, brand a cui si era affidata anche qualche anno fa per L’isola dei famosi.

Gli anelli Foreva di Ilary Blasi

Ne ha indossato uno su ogni dito, da quello appuntito a "effetto artiglio" a quello a forma di cuore, lasciando solo i due pollici “liberi”. Il loro prezzo? Sul sito ufficiale del marchio vengono venduti a cifre che si aggirano tra i 45 e i 55 euro al pezzo. Fiera delle sue scelte di stile in fatto di accessori sparkling, non ha potuto fare a meno di posare con le mani bene in vista sui social. In quante proveranno a imitarla durante l’estate 2024?

Ilary Blasi a Battiti Live con Alvin