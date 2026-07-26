Francesco Totti e Noemi Bocchi in vacanza con tutti i figli: la foto di gruppo che smentisce le tensioni

Francesco Totti e Noemi Bocchi scelgono le Bahamas per regalarsi una vacanza con tutti i loro figli: lo scatto condiviso sui social insieme a Cristian, Chanel e la piccola Isabel mostra la ritrovata armonia della loro famiglia allargata e smentisce le indiscrezioni su presunti attriti tra i ragazzi e la compagna attuale dell’ ex della Roma.

Francesco Totti e Noemi Bocchi scelgono il mare cristallino delle Isole Turks e Caicos, a sud delle Bahamas, per regalarsi una vacanza estiva da incorniciare, ma soprattutto per mostrare la ritrovata armonia della loro famiglia allargata. Nello scatto di gruppo condiviso sui social non manca davvero nessuno: l'ex capitano della Roma e la compagna posano sorridenti insieme a Cristian, Chanel e la piccola Isabel (i tre figli nati dal matrimonio con Ilary Blasi) affiancati da Sofia e Tommaso, i ragazzi avuti da Bocchi con l'ex marito Mario Caucci.

A condire la foto, diventata in poche ore virale, è la colonna sonora scelta da Totti: il brano "Grazie mille" di Max Pezzali. Una scelta tutt'altro che casuale, che suona come un messaggio di gratitudine per un momento di serenità finalmente condivisa, arrivato dopo una lunga serie di mesi contrassegnati da indiscrezioni, gelosie e battaglie legali.

Lo scatto condiviso sui social da Francesco Totti

Dai rumor su Chanel alla "gelosia" di Noemi Bocchi: le indiscrezioni degli ultimi mesi

Lo scatto ai Caraibi assume un valore importante se riletto alla luce di quanto raccontato dalle cronache rosa nel corso dell'ultimo anno. Tra i vari retroscena emersi, quelli più insistenti avevano riguardato un presunto allontanamento tra l'ex numero 10 e la secondogenita Chanel. Secondo quanto ricostruito al tempo dal settimanale Oggi, tra padre e figlia si sarebbe creata nel tempo una sorta di distanza, legata sia alla complicità che la giovane conserva da sempre con la madre Ilary Blasi, sia ad alcune frizioni nate proprio con Noemi Bocchi. Ad alimentare ulteriormente il clima di scompiglio era stata poi la clamorosa rettifica di Totti sulla storicità della maglia "6 Unica!". L'ex calciatore aveva dichiarato pubblicamente che quella famosa dedica, mostrata nel 2002 durante un derby, fosse rivolta ai tifosi della curva della Roma e non a Blasi. Una mossa interpretata da molti come un passo mosso proprio dalla gelosia della compagna attuale.

La Comunione di Isabel e e le feste separate

Non solo i rumor sui rapporti personali, ma anche la gestione pratica della vita quotidiana e delle ricorrenze più importanti aveva finora restituito l'immagine di un nucleo ancora frammentato. Emblematico è stato quanto accaduto lo scorso maggio in occasione della Prima Comunione della terzogenita Isabel. Nonostante l'ex Capitano avesse presenziato alla funzione religiosa in chiesa, i festeggiamenti per la bambina si erano poi inevitabilmente sdoppiati. La foto di gruppo scattata nelle acque dei Caraibi si pone dunque come un punto di svolta mediatico: uno scatto pensato per azzerare i rumor di attriti tra Noemi e i figli di Totti e mostrare una realtà fatta di convivenza pacifica, sorrisi e vacanze condivise. Il tutto mentre sul fronte giudiziario la resa dei conti con la sua ex moglie resta tutt'altro che conclusa.