Totti e la figlia Chanel sempre più distanti, c’entrerebbe Noemi Bocchi: “È gelosa del suo passato familiare”

Il legame tra Francesco Totti e la figlia Chanel non sarebbe più quello di un tempo. A rivelarlo è il settimanale Oggi, secondo cui tra padre e figlia si sarebbe creata una certa distanza, dovuta a una serie di tensioni familiari che avrebbero radici anche nella gelosia di Noemi Bocchi, attuale compagna dell’ex capitano della Roma.

Chanel, da sempre molto legata alla madre Ilary Blasi, non condividerebbe alcune scelte del padre, come quella di dichiarare che la maglia celebre con la scritta "6 Unica!" in realtà non era rivolta alla sua ex moglie. La rivista rivela anche che l’ex calciatore non vedrebbe di buon occhio la sua idea di costruirsi una carriera nel mondo della Tv. In passato, le avrebbe già negato la possibilità di partecipare a Ballando con le Stelle, pur non essendo riuscito a impedirle di prendere parte a Pechino Express, dove la giovane ha gareggiato in coppia con il figlio dell’agente di sua madre.

Cosa c'entra Noemi Bocchi

Dietro queste tensioni familiari ci sarebbe anche la gelosia di Noemi Bocchi. La compagna di Totti non sarebbe soltanto infastidita dal trascorso sentimentale dell’ex calciatore, ma anche dal fatto che lui sembri ancora legato, in qualche modo, ai ricordi di quegli anni: "Sarebbe gelosa del suo passato familiare", si legge sul settimanale. E questo avrebbe creato tensioni con Chanel, che è "notoriamente legatissima alla madre". A confermare questa ipotesi, Oggi cita anche la smentita recente del calciatore sulla dedica "6 Unica!", dedicata secondo lui ai tifosi della curva della Roma e non a Blasi, come invece per quasi 25 anni tutti avevano pensato. Una spiegazione che avrebbe sorpreso anche i familiari più stretti: "La vera ragione di questo clamoroso dietrofront sarebbe la cieca gelosia nei confronti della Blasi da parte di Bocchi. Pare infatti che l'ex campione non possa nemmeno pronunciare il nome di Ilary senza procurare irritazione nell'attuale fidanzata".

La risposta ironica di Ilary Blasi

Come spesso accade, Ilary Blasi non è rimasta in silenzio. La conduttrice è apparsa infatti in una storia su Instagram con una maglietta recante la scritta "Se lallero", che vuol dire "Sì, come no…". Un gesto ironico che sembra voler replicare con leggerezza a quella che per molti è sembrata una provocazione dell’ex marito. Chanel, che già soffre per le tensioni tra i genitori dopo la separazione, starebbe dunque vivendo un momento complicato, tra divergenze con il padre e una difficile convivenza emotiva con la nuova realtà familiare. Una situazione delicata che dimostra come le ferite non siano ancora del tutto rimarginate e che anche i figli, inevitabilmente, si trovino a fare i conti con gli effetti collaterali di una separazione che continua a far parlare.