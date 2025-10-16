“Alta tensione tra Francesco Totti e la figlia Chanel”, i presunti motivi dello screzio e cosa c’entra Ilary Blasi

Nuove tensioni nel rapporto tra Francesco Totti e Chanel. L’ultimo motivo di screzio sarebbe legato alla partecipazione della giovane influencer a Pechino Express, ecco cosa è emerso e cosa c’entra Ilary Blasi.

Nuove tensioni nel rapporto tra Francesco Totti e Chanel. A rivelare i dettagli dell'ultimo presunto litigio è Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, che parla di un rapporto padre-figlia tutt'altro che privo di fraintendimenti. L'ultimo motivo di screzio sarebbe legato alla partecipazione della giovane influencer a Pechino Express, ecco cosa è emerso e cosa c'entra Ilary Blasi.

Il presunto motivo dello screzio: “Totti non vuole assecondare il sogno televisivo di Chanel”

A raccontare la situazione è Alberto Dandolo nella sua rubrica I buoni, i brutti, i cattivi su Oggi, dove parla di “alta tensione tra Francesco Totti e la figlia Chanel”. Il motivo? La partecipazione della giovane alla prossima edizione di Pechino Express, scelta che il padre non avrebbe affatto gradito.

“Il Capitano non vuole assecondare il sogno della figlia di intraprendere la carriera televisiva. Già si era opposto con successo alla sua partecipazione a Ballando con le stelle”, si legge sul settimanale. Ma stavolta, dietro il sì di Chanel, ci sarebbe proprio la madre Ilary Blasi:

La giovane Totti, infatti, a Pechino Express farà coppia con il suo amico di infanzia Filippo Laurino che è il figlio della storica manager di Ilary, Graziella Lopedota, fondatrice dell’agenzia Notoria, di cui fanno parte, tra gli altri, anche Michelle Hunziker e Silvia Toffanin.

Gli indizi a sostegno dell'ipotesi

Da parte dei diretti interessati non è arrivato alcun commento né un gesto che lasci intendere una smentita o una conferma. Un dettaglio, però, sembra suggerire che possa effettivamente esserci un momento di distanza tra i due: al compleanno di Totti, festeggiato lo scorso 27 settembre a Londra insieme a Noemi Bocchi e alla figlia più piccola Isabel, Chanel e il fratello Cristian non erano presenti. Nessun post o messaggio pubblico sui social: il silenzio riaccende ancora una volta le voci su un equilibrio familiare tutt’altro che stabile.