Pechino Express 2026, Chanel Totti sceglie Sky: con chi sarà in coppia, cambiano anche gli inviati

Pechino Express 2026, lo show Sky Original prodotto da Banijay Italia, andrà in onda in primavera in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Durante la presentazione dei palinsesti Sky 2025/2026, che si è tenuta a Milano mercoledì 24 settembre, sono state anticipate cinque coppie in gara con i nomi dei concorrenti. Inoltre, anche l'inedito team di tre inviati che affiancheranno il celebre conduttore Costantino della Gherardesca. Vediamo chi sono.

Chi è il compagno di viaggio di Chanel Totti a Pechino Express 2026

Chanel Totti ha scelto un amico d’infanzia per fare il salto nel mondo televisivo. Filippo Laurino è il figlio della storica manager di Ilary Blasi (e non solo) e con lei è cresciuto mentre le rispettive madri si seguivano nel lavoro. Graziella Lopedota ha 54 anni ed è sposata con Gabriele Laurino. Con lui ha due figli: Filippo, appunto, e Niccolò, laureato alla IULM di Milano. “Filippo si è diplomato presso il liceo artistico e, recentemente, ha conseguito la laurea in video design, celebrando questo traguardo con grande entusiasmo. È un videomaker, ama viaggiare e stare in famiglia; è molto curioso, appassionato di natura e animali, possiede quattro serpenti e alcune specie di rospi”, scrivono nella cartella stampa che accompagna le anticipazioni su Pechino Express 2026. Chanel entra nella squadra Sky dopo la parentesi appena chiusa in Rai per la partecipazione a Ballando con le stelle di cui tanto si è parlato la scorsa estate.

Una rotta inedita e tre inviati d'eccezione

Quest'anno, l'itinerario del viaggio si preannuncia più avvincente che mai. La gara prenderà il via dall'esotica Indonesia, per poi proseguire nell'affascinante Cina, culminando infine nelle decisive tappe del Giappone.

Per la prima volta, Costantino della Gherardesca avrà ben tre inviati d’eccezione: Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda. A loro il compito di documentare gli sviluppi della competizione dei viaggiatori e di fornire il loro particolare punto di vista sulle loro performance nelle situazioni più complicate.

I nuovi inviati di Pechino espress: Giulia Salemi e Guido Meda

Le prime cinque coppie: chi sono i nuovi concorrenti

Le prime cinque coppie pronte a partire, che si sfideranno lungo la rotta asiatica, sono: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, Chanel Totti e Filippo Laurino, Jo Squillo e Michelle Masullo, Candelaria e Camila Solórzano, Dani Faiv e Tony 2Milli.

Le anticipazioni sulle altre coppie di concorrenti

Inutile dire che Biagio Izzo e Francesco Paolantoni stanno diventando ormai una scelta obbligata per chi vuole assicurarsi una quota ascolti. Reduci dall’enorme successo di Stasera tutto è possibile, spesso presenti in vari programmi Rai come Tale e Quale show e Ballando, così come al tavolo di Fazio, la celebre coppia comica è destinata a scrivere un pezzo di percorso esilarante con svariati colpi di scena.

Jo Squillo e Michelle Masullo si sono conosciute nel 2018: hanno instaurato un legame affettivo che va ben oltre ogni ruolo convenzionale, tanto che ora si definiscono madre e figlia elettiva. Michelle ha sempre avuto il sogno di entrare nel mondo dello spettacolo: nel 2018 ha debuttato come modella nel programma Detto Fatto, poi ha partecipato a L’Eredità e La Volta Buona e in parallelo è entrata nel mondo della musica come DJ, esibendosi frequentemente anche all’estero.

Candelaria e Camila Solórzano

Candelaria e Camila Solórzano sono sorelle e modelle argentine, e ora vivono entrambe a Milano. Sin dalla presentazione in conferenza stampa i loro nomi hanno iniziato ad attrarre la curiosità degli addetti ai lavori e non faticherete a scoprire perché. Candelaria fa anche la DJ di musica elettronica, mentre Camila è stata eletta Miss Argentina nel 2012, oggi lavora nel mondo della ristorazione. Calendaria l'abbiamo già conosciuta dopo lo spinello gate quando aleggiava il suo nome come nuova Gatta nera ne Il mercante in fiera di Pino Insegno.

Infine, il mondo del rap approda a Pechino Express con Dani Faiv e Tony 2Mill, due rapper molto amati della nuova generazione, nonché grandi amici: hanno recentemente collaborato anche al brano Slithertdc.