Mattia Stanga ed Elisa Maino a Pechino Express 2026: chi sono le altre due coppie che faranno il tour in Cina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Pechino Express 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il cast di Pechino Express 2026 prende forma. Dopo le prime cinque coppie, svelate durante la presentazione del palinsesti Sky 2025/2026, cominciano a circolare i nomi degli altri concorrenti, che affronteranno un lungo viaggio dall'Indonesia fino al Giappone. Ecco di chi si tratta. A guidarli in questa avventura sempre Costantino della Gherardesca, ma diversi invece gli inviati: non più Fru ma Giulia Salemi, Lillo e Guido Meda.

Nel cast di Pechino Express anche Stanga-Maino e May-Stevens

Stando a quanto riporta Adnkronos, del cast di Pechino Express 2026 faranno parte anche Mattia Stanga ed Elisa Maino. I due sono rappresentanti della Generazione Z, content creators e influencer, seguiti sui social dal milioni di followers. Nel 2024 Stanga è stato anche co-conduttore del dopo Festival di Sanremo. La seconda sarà invece una coppia sportiva, formata dall'ex campionessa olimpica di salto in lungo Fiona May e dall'ex velocista belga Patrick Stevens. Le altre cinque coppia a partire sono invece Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, Chanel Totti e Filippo Laurino, Jo Squillo e Michelle Masullo, Candelaria e Camila Solórzano, Dani Faiv e Tony 2Milli.

Le novità di Pechino Express 2026

La nuova stagione di Pechino Express partirà nella primavera 2026, in esclusiva su Sky e in streaming su Now. Durante la presentazione dei palinsesti Sky, sono stati svelati i nomi delle prime 5 coppie di concorrenti, tra i quali compare anche la figlia di Ilari Blasi e Chanel Totti, accompagnata dall'amico Filippo Laurino. La rotta che i viaggiatori dovranno percorrere durerà migliaia di chilometri e li porterà ad attraversare tre paesi diversi: il punto di partenza sarà l'Indonesia, per poi attraversare in lungo e largo la Cina e infinta arrivare in Giappone. Ci sarà anche un cambio nel ‘cast' degli inviati: dopo 2 anni, Fru sarà sostituito da Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda.