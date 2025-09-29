A Pechino Express c’è Candelaria Solorzano, la Rai la scartò per il caso della foto con uno spinello

Nel cast del nuovo Pechino Express ci sono diversi nomi che promettono di far discutere. L'adventure game prodotto da Banijay, in onda su Sky nel 2026, è stato annunciato pochi giorni fa, in occasione della presentazione dei palinsesti dell'emittente. Cinque le coppie svelate, tra cui spicca il nome di Chanel Totti alla sua prima partecipazione televisiva. Ma quello della figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi non è il solo nome che balza all'occhio.

Candelaria Solorzano gatta nera, la vicenda del Mercante in fiera

Tra quelli apparentemente meno noti al grande pubblico c'è Candelaria Solorzano, che gareggerà in coppia con Camila Solorzano. Il nome della dj, imprenditrice e finalista a Miss Latina Argentina nel 2013 risulterà familiare a chi ricorda il caso detonato in Rai nel 2023, alla vigilia del ritorno de Il Mercante in Fiera, il gioco condotto da Pino Insegno e riproposto da Rai2 a molti anni di distanza dalla storica versione su Italia1. Il nome inizialmente scelto per il ruolo di "gatta nera" era stato proprio quello di Solorzano, prima che emergesse la vicenda di una foto sui social in cui la modella pareva essere in procinto di fumare uno spinello. Cosa che portò alla sollevazione di Solorzano dal suo ruolo, nel quale fu sostituita dall'allora Miss Italia in carica Lavinia Abate.

Il cast e le novità di Pechino Express 2026

Per Pechino Express sarà una stagione di cambiamenti. Una nuova rotta porterà le coppie fino in Giappone e nel cast del programma ci saranno tre nuovi inviati oltre a Costantino Della Gherardesca: Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda. Tra i concorrenti della nuova edizione di Pechino Express diversi volti noti del mondo della Tv generalista, come Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, Chanel Totti e Filippo Laurino, Jo Squillo e Michelle Masullo, Dani Faiv e Tony 2Milli. Per la nuova edizione di Pechino Express toccherà attendere alcuni mesi e fino ad allora verranno annunciate altre coppie di concorrenti.