La storia Instagram che imbarazza Candelaria Solorzano, la nuova Gatta Nera scelta da Pino Insegno In un video circolato su Twitter, la modella che vestirà i panni della Gatta Nera, Candelaria Solorzano, è intenta ad armeggiare con tabacco e una sostanza non ben identificata, ma che potrebbe mettere in imbarazzo sia lei, che l’intera struttura del programma.

A cura di Ilaria Costabile

Ultimi giorni di relax e divertimento prima di iniziare la nuova avventura televisiva per Candelaria Solorzano, la modella che vestirà i panni della Gatta Nera nella nuova edizione del Mercante in Fiera, condotta da Pino Insegno. Purtroppo però, c'è una storia su Instagram che potrebbe mettere in imbarazzo la ragazza, la produzione del programma e l'intera struttura della Rai.

Il video di Candelaria Solorzano

Come si vede dal video pubblicato su Twitter da Giuseppe Candela, la modella sembra preparare una "sigaretta particolare". Nelle immagini circolate sul noto social network, la vediamo armeggiare con tabacco e con una sostanza, non ben identificata. Di cosa si tratta? I più maliziosi, a ben guardare, potrebbero ipotizzare si tratti di una sostanza dagli effetti psicotropi, ma da quanto emerge dal video non se ne ha la certezza, sebbene certi gesti possano far protendere per questa ipotesi.

Come fa notare anche Candela nel suo tweet, quanto si vede nel video con Candelaria Solorzano potrebbe far storcere il naso non solo al conduttore del programma, Pino Insegno, ma anche alla Rai che ha voluto il ritorno del conduttore in palinsesto. Si tratta, però, di ipotesi sollevate a seguito di una precisa condotta sostenuta dalla tv pubblica e dal nuovo assetto governativo che, come è noto, guarda anche ai programmi trasmessi sul piccolo schermo.

Chi è Candelaria Solorzano

Candelaria Solorzano ha 28 anni, è una modella argentina che già da qualche tempo vive a Milano. Piuttosto attiva su Instagram, dove la momento è seguita da 70.700 follower, sono state pubblicate molte foto inerenti al suo lavoro, tra shooting e set fotografici mozzafiato, ma non mancano scatti che hanno a che fare con la sua personalità, da oggetti a dettagli che possono catturare la sua attenzione per qualche motivo: una chitarra, un insieme di vasi fioriti, le onde del mare che si infrangono sulla spiaggia.