Dopo la storia di Candelaria Solorzano, è corsa contro il tempo per trovare la nuova Gatta Nera di Pino Insegno Il 6 settembre cominciano le prove della nuova edizione di Mercante in Fiera e Candelaria Solorzano, esclusa dopo la storia dello spinello, sarebbe dovuta essere presente. Ora è corsa contro il tempo per trovare una sostituta tra le altre candidate.

La storia di Candelaria Solorzano non ha messo a repentaglio la produzione del Mercante in Fiera, ma l'ha costretta comunque a uno sforzo non previsto. La storia Instagram dello spinello ha certamente fermato la regolare tabella di marcia, complicando il calendario. Le prove in studio, infatti, erano fissate già dal prossimo 6 settembre e non si poteva non cominciare senza uno dei personaggi più importanti di quello che sarà la nuova edizione del gioco condotta da Pino Insegno.

La Rai ha fatto sapere che Candelaria Solorzano non è mai stata ufficializzata. Banalmente: il contratto non era stato ancora firmato, una conferma che ci è arrivata sia da Viale Mazzini, sia dai produttori del programma. La "crisi" è stata gestita in un modo abbastanza sornione: "nessuna cacciata dalla Rai, perché non c'è stata mai nessuna scelta". La produzione però era pronta a partire, contratto firmato o no, e i piani alti lo sapevano. E adesso? Questo ribaltone causa più di un problema all'ingranaggio di una macchina che Pino Insegno vuole sia perfetta. Troppe le critiche e troppe le polemiche che aleggiano attorno al suo nome, pertanto bisogna fare presto: la nuova Gatta Nera sarà scelta tra la rosa di candidate che erano state in precedenza scartate. Si potrebbe ipotizzare che la rosa sia stretta a non più di tre nomi su cui, per adesso, c'è stretto riserbo ma che potrebbero presto stringersi a una, la nuova modella, anche entro le prossime ore.

L'impressione è che, visto il precedente, si stia cercando di fare pulizia soprattutto sui social network, cercando di non scoprire troppo il fianco a nuove polemiche dato che il programma ha tutti gli occhi puntati addosso per l'amicizia che lega il conduttore alla premier Giorgia Meloni. Intanto, la "Gatta Nera che doveva essere" continua le sue vacanze come se nulla fosse. Su Instagram, Candelaria Solorzano continua le sue storie senza aver rilasciato nessun commento e senza aver avuto nessuna reazione, confermando quanto già rilevato da Fanpage.it: "Se non c'è stata ufficialità, allora non è mai successo".