Non c’è ancora la nuova Gatta Nera di Pino Insegno: “Nessuna è come Candelaria Solorzano” Fanpage.it apprende che le prove del nuovo Mercante in Fiera di Pino Insegno cominceranno senza il personaggio della Gatta Nera: “Candelaria era perfetta, le seconde scelte non convincono”.

Dopo il caso Candelaria Solorzano, Fanpage.it apprende che continua la ricerca di una nuova Gatta Nera per il Mercante in Fiera di Pino Insegno. Ad oggi, 4 settembre, non è stata ancora fatta nessuna scelta sul personaggio che andrà a sostituire la modella argentina esclusa dal cast dopo lo "scandalo" dello spinello. Le prove dovevano cominciare già mercoledì 6 settembre e sembra chiaro, a questo punto, che partiranno senza il personaggio centrale per il quiz show che partirà a gennaio 2024: "Facciamo senza, per adesso, nessuna convince".

Scartate tutte le seconde scelte

Secondo quanto riferiscono a Fanpage.it, ci sarebbe grande incertezza all'interno della produzione. Sarebbero state visionate e provinate altre tre modelle, rispettivamente seconda, terza e quarta scelta dopo Candelaria Solorzano. Anche in ultima call, nessuna di queste avrebbe convinto come invece aveva fatto la carismatica modella argentina. A questo punto, è verosimile il fatto che Pino Insegno e il suo gruppo di lavoro provino a sfruttare il tempo che resta da qui alla registrazione del programma per ponderare bene la scelta e allargare la rosa delle candidate.

"Candelaria Solorzano era la nuova Ainett Stephens"

Resta l'amarezza per essere stati costretti a lasciar andare Calendaria Solorzano, prima scelta in tutto e per tutto. Tutta la squadra di lavoro è sempre stata convinta che era lei il nome giusto per raccogliere l'eredità di un personaggio iconico, portato alla ribalta negli anni 2000 da Ainett Stephens. Ci sarebbe addirittura chi avrebbe pensato proprio a lei, il clamoroso ritorno di Ainett dopo le grandi polemiche di inizio estate, ma è stata una suggestione durata meno di un sospiro. "Candelaria Solorzano era quella giusta", dicono ancora ma la ‘cacciata' dalla Rai ha rappresentato un imbarazzo troppo evidente per un programma che ha già tutti i riflettori addosso e che, soprattutto per questo, vuole essere perfetto.