Perché Ainett Stephens non sarà più la Gatta Nera: “Ai vertici Rai non piace sia attiva su OnlyFans” Dopo la polemica con Pino Insegno a proposito della decisione di non includere Ainett Stephens nella nuova edizione del Mercante in fiera, Davide Maggio svela i motivi che avrebbero spinto i vertici Rai a escludere la ex Gatta Nera del format.

A cura di Stefania Rocco

Il mancato ritorno di Ainett Stephens al Mercante in fiera è stato motivo di contrasto tra la donna, ex protagonista del programma nel ruolo della Gatta Nera, e il conduttore Pino Insegno. Dopo l’annuncio del ritorno in tv del format (andrà in onda su Rai2 a partire dal prossimo autunno), il conduttore aveva raccontato che la showgirl, reduce dal Grande Fratello Vip, non sarebbe tornata nel ruolo che la rese popolare. La motivazione addotta, però, era suonata sgradevole. “La nuova Gatta Nera? La stiamo cercando. Ainett è diventata un po’ più grande, sono passati tanti anni”, aveva dichiarato Insegno, lasciando intendere quindi che l’esclusione di Ainett fosse dia attribuire a motivi anagrafici.

La replica di Ainett Stephens: “Pino Insegno si scusi”

La donna non aveva gradito le dichiarazioni di Insegno sul suo conto e gli aveva chiesto pubblicamente di scusarsi, accusandolo di avere fatto age-shaming. “L'incaricato della trasmissione in questione ha fatto un commento dicendo che non mi ha riconfermato perché sono invecchiata. Sono rimasta più male per questo, nel vedere che oggi come oggi ci sono persone che hanno anche loro un'età importante e sono rimaste ancorate ai vecchi retaggi secondo cui le donne a 40 anni sono vecchie”, aveva tuonato Ainett:

I 40 sono ancora più belli dei 30 e dei 20 perché oggi ho più consapevolezza, e quelle insicurezze che mi preoccupavano quando avevo 20 anni adesso non le ho. La donna oggi non deve più preoccuparsi di non apparire bene, perché abbiamo il potere di esprimerci e non viviamo più soggiogate dai maschietti. E questo benessere di cui possiamo godere è andato a giovare il nostro aspetto fisico e mentale, quindi siamo più radiose. Io mi sento più viva che mai, più fresca che mai, più affascinante che mai. Mi dispiace se hai usato il termine sbagliato, io pretenderei delle scuse come minimo.

Davide Maggio: “I vertici Rai hanno bocciato il ritorno di Ainett Stephens”

Ma secondo Davide Maggio, i motivi dell’esclusione di Ainett dal Mercante in fiera non sarebbero legati all’età della splendida showgirl. “A far propendere per l’esclusione di Ainett non ci sarebbe l’età anche perché il tempo con la venezuelana è stato più che clemente. Quello che avrebbe fatto storcere il naso ai vertici Rai è la sua attività su OnlyFans, discusso social network in cui i creatori di contenuti si mostrano, spesso e volentieri, in momenti di intimità”, si legge sul sito.