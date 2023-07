Pino Insegno: “Ainett Stephens non sarà la Gatta Nera, è diventata grande”, la replica della modella Pino Insegno tornerà al timone del programma Mercante in fiera. Sono trascorsi 17 anni da quando il gioco a premi andava in onda su Italia1. Con lui non ci sarà Ainett Stephens nei panni dell’iconica Gatta nera. Il commento della modella.

A cura di Daniela Seclì

Ainett Stephens a sinistra ai tempi del Mercante in fiera, a destra la modella oggi

Pino Insegno è pronto a tornare al timone del programma Mercante in fiera, stavolta su Rai2. Molti di coloro che hanno amato il gioco a premi che nel 2006 andava in onda su Italia1, speravano tornasse anche Ainett Stephens nei panni dell'iconica Gatta Nera. Il conduttore, tuttavia, in un'intervista rilasciata a DavideMaggio.it ha spiegato che la modella non ci sarà perché "è diventata un po' più grande, sono passati tanti anni". In queste ore, è arrivata la risposta di Ainett.

Cosa ha detto Pino Insegno su Ainett Stephens

Pino Insegno, dunque, ha chiarito che Ainett Stephens non tornerà a vestire i panni attillati della Gatta Nera. Intervistato da DavideMaggio.it ha spiegato che però il personaggio resterà: "Ovviamente ci sarà la Gatta Nera, la stiamo cercando. Ainett è diventata un po’ più grande, sono passati tanti anni, resta indimenticata icona di quel programma". E ha aggiunto:

Ci sarà un altro tipo di scelta. Bisogna sempre cercare di cambiare un minimo le cose. Oggi la mia conduzione sarà un po’ più matura, cercherò di essere più mirato. Mi sono rivisto, ero troppo esuberante anche se ha portato bene. Da lì in poi ho avuto un’esperienza più importante nei preserali, ad esempio con 500 puntate di Reazione a Catena. Ho avuto modo di mettere all’interno della conduzione il presentatore ma anche l’attore, il doppiatore, per cui è bene giocare con tutto questo e non fare il piacione. Ci ho provato a dire di essere stanco di essere considerato un sex symbol ma purtroppo la gente ride quando dico questo, per cui va bene così.

La replica di Ainett Stephens a Pino Insegno

Ainett Stephens, su Instagram, si è ritagliata del tempo per rispondere alle domande dei follower. Così, c'è chi le ha chiesto di replicare alle parole di Pino Insegno. La modella è stata decisamente diplomatica:

Mi stanno arrivando parecchi commenti e domande a riguardo. Come ci sono rimasta? Non ci sono rimasta, non ne sapevo niente, mi hanno avvisato gli amici. Qualora dovesse esserci una Gatta nera nel programma, le auguro un in bocca al lupo gigantesco. Rimarrò sempre affezionata a quel ruolo.

Poi, dato che in tanti le chiedevano di indossare di nuovo i panni della Gatta nera, ha ricondiviso un reel pubblicato a ottobre 2022, dove – in occasione della notte di Halloween – aveva indossato la tutina dell'iconico personaggio, dimostrando come il fascino sia rimasto intatto nel tempo (vedi video in alto, ndr).