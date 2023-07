Pino Insegno e il nuovo Mercante in Fiera: “Ainett Stephens non ci sarà, cerchiamo una nuova Gatta Nera” A settembre ritornerà su Rai2 con il rinnovato format del “Mercante in Fiera” e annuncia che il programma è alla ricerca di una nuova Gatta Nera: “Ainett Stephens non ci sarà”.

Pino Insegno è il nome più caldo della nuova Rai. A settembre ritornerà su Rai2 con il rinnovato format del "Mercante in Fiera" mentre dal 1° gennaio 2024 passera a Rai1 per condurre "L'eredità". A DavideMaggio.it rilascia una lunga intervista nella quale anticipa un po' di quello che sarà il nuovo format. La novità più importante: la "Gatta Nera" Ainett Stephens non ci sarà. "Ne stiamo cercando una nuova", spiega il conduttore.

Le parole di Pino Insegno

Il ritorno del Mercante in Fiera a quasi vent'anni dall'ultima edizione è uno dei momenti più attesi della nuova stagione Rai. Come spiega Pino Insegno: "La scelta è stata ponderata non troppo lungamente perché Il Mercante in Fiera ebbe già un bellissimo successo. È vero che il tempo è passato ma non cambia l’ideale di quello che vogliamo fare". Stanno cercando nuovi personaggi: "Lasceremo il Lattante, ma magari ci saranno l'Influencer, il Rapper". E la Gatta Nera? Non sarà Ainett Stephens:

La stiamo cercando. Ainett Stephens è diventata un po' più grande. Sono passati tanti anni, resta indimenticata icona di quel programma. Ci sarà un altro tipo di scelta. Bisogna sempre cercare di cambiare un minimo le cose perché sono passati 15 anni. Oggi la mia conduzione sarà un po’ più matura, cercherò di essere più mirato. Mi sono rivisto, ero troppo esuberante anche se ha portato bene.

Una sequenza della prima storica edizione del Mercante in Fiera. Da sx: Ainett Stephens e Pino Insegno.

Gli obiettivi di Pino Insegno

Pino Insegno svela anche i nuovi obiettivi, forte di un'esperienza molto forte nei preserali: "Con 500 puntate di Reazione a Catena ho avuto modo di essere sempre quello che sono, di mettere all’interno di una conduzione sì il presentatore ma anche l’attore, il doppiatore, per cui è bene giocare con tutto questo e non fare il piacione. Ci ho provato a dire di essere stanco di essere considerato un sex symbol ma purtroppo la gente ride quando dico questo, per cui va bene così". L'obiettivo è ringiovanire Rai2:

Rai2 ha bisogno in questo momento di un “rilancio”, di ringiovanire. Ci sono programmi già di successo, come Il Collegio, Stasera Tutto è Possibile, ma un po’ troppo random. Ne parlammo già con Ludovico Di Meo, povero amico che non c’è più, e questa è una scelta giusta perché può dare una possibilità ad un pubblico alternativo rispetto a quello di Tg1 e Tg5. Il nostro pubblico è quello dei ragazzi dagli 8/10 anni ai 28.

Oltre le polemiche, con la difesa di amici come Roberto Ciufoli, Pino Insegno è pronto a una stagione che potrebbe segnare il suo rilancio, non solo quello dei programmi a lui legati.