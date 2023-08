La nuova Gatta Nera del Mercante in Fiera è Candelaria Solorzano, modella argentina di 28 anni Sarà Candelaria Solorzano a interpretare la Gatta Nera nel programma Mercante in fiera, condotto da Pino Insegno. La modella argentina prenderà il posto di Ainett Stephens. Lo rivela DavideMaggio.it.

Candelaria Solorzano, la nuova Gatta Nera del Mercante in fiera

Pino Insegno non rinuncia alla Gatta Nera. Secondo quanto sostiene il sito DavideMaggio.it, sarà Candelaria Solorzano a vestire i panni del personaggio del Mercante in fiera che nelle precedenti edizioni era interpretato da Ainett Stephens. Il nome del ruolo, tuttavia, potrebbe cambiare, trasformandosi da Gatta Nera a Carta Nera. Vediamo chi è la modella argentina scelta dalla trasmissione di Rai2.

Chi è la nuova Gatta Nera Candelaria Solorzano

Candelaria Solorzano ha 28 anni, viene dall'Argentina ma da anni vive a Milano. Lavora come modella. Sul suo profilo Instagram candesolorzanoo, che nel momento in cui scriviamo conta 70.500 follower, ci sono molte foto che la ritraggono impegnata nei servizi fotografici o scatti che immortalano oggetti e dettagli che la colpiscono, che sia una chitarra, una distesa di vasi fioriti o le onde del mare che si infrangono sulla spiaggia.

Candelaria Solorzano al posto di Ainett Stephens

La nuova edizione del programma Mercante in fiera andrà in onda su Rai2 e sarà condotta da Pino Insegno. Le passate edizioni, quelle trasmesse da Italia1, vedevano nei panni della Gatta Nera la modella Ainett Stephens. Nelle scorse settimane, Pino Insegno aveva dichiarato a DavideMaggio.it di essere in cerca di un nuovo volto per la Gatta Nera:

Ovviamente ci sarà la Gatta Nera, la stiamo cercando. Ainett è diventata un po’ più grande, sono passati tanti anni, resta indimenticata icona di quel programma.

Aveva scatenato così la reazione di Ainett Stephens: "Persone rimaste agli antichi retaggi: è inammissibile. Mi sento più viva e fresca e affascinante che mai. Mi spiace se hai usato il termine sbagliato. Pretenderei delle scuse, come minimo". Ma il conduttore non si è scusato. Ormai i giochi sono fatti, sembra proprio che Insegno abbia trovato la nuova Gatta Nera grazie alla modella Candelaria Solorzano.