La Rai non ha mai ufficializzato Candelaria Solorzano come Gatta Nera: e adesso di certo non lo farà Il caso Candelaria Solorzano: a Fanpage.it, una voce ci dice che il contratto con il Mercante in Fiera non era ancora stato firmato. La Rai, insomma, non la caccia e non la prende.

La Rai non ha mai ufficializzato il nome di Candelaria Solorzano. Il suo nome, apparso come indiscrezione per la prima volta sul blog DavideMaggio.it, è sempre stato solo un rumor ma di fatto non esisterebbe alcun tipo di contratto in essere tra la modella e Viale Mazzini. Certo, la 28enne argentina era stata scelta per il ruolo nel nuovo programma di Pino Insegno, ma di fatto il contratto non era mai stato firmato tra lei e la Rai. È quello che ci viene detto da fonti interne a Viale Mazzini. Resta però che la storia in cui si vede Candelaria alle prese con una sostanza "non identificata", apparsa su Instagram e rilanciata da Giuseppe Candela nelle prime ore di questa mattina, abbia comunque fatto sussultare i piani alti. La Rai, insomma, non la caccia e non la prende: questo Fanpage.it può confermarlo.

Il Mercante in Fiera: non c'è mai pace per Pino Insegno

L'affaire Candelaria Solorzano è solo l'ultimo di una serie di sfortunati eventi che coinvolge Pino Insegno da quando ha fatto ritorno in Rai. Dal peso dell'amicizia con Giorgia Meloni, utilizzato dalla stampa prima ancora che la trasmissione fosse confermata ai palinsesti, fino alla querelle a distanza con Ainett Stephens per la mancata riconferma come Gatta Nera, alla ricerca di una figura "più giovane". Adesso anche questa: la scelta che era stata fatta su Candelaria Solorzano, perché il fatto che la modella argentina fosse la nuova Gatta Nera era ormai una notizia di pubblico dominio, salta a causa di questa Instagram Story compromettente. Non sapremo mai cosa avesse tra le mani, la Solorzano, insieme a quella mistura di tabacco. Né potremmo discutere delle maglie dell'etica: se basta una cosa del genere per far saltare il posto a una persona. La Rai, nel frattempo, si salva in calcio d'angolo: "Non la caccia perché non l'ha mai presa". E mai la prenderà dopo questa storia.