Chiara Nasti festeggia i 2 anni della figlia Dea senza Zaccagni: Mattia assente alla festa e dal post dell’influencer

Chiara Nasti festeggia i 2 anni di Dea a Ischia senza Mattia Zaccagni. L’assenza al party, le foto separate sui social e i like mancati suggeriscono una nuova possibile aria di crisi.

Un pomeriggio soleggiato a Ischia, una location da favola e un allestimento curato nei minimi dettagli per spegnere la seconda candelina della piccola Dea, secondogenita di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. L’influencer ha organizzato un party in grande stile presso il Relais Corte degli Aragonesi, trasformando il giardino della struttura in un regno rosa a tema Minnie con decine di bambini, archi di palloncini colorati, allestimento rigorosamente personalizzato e animazione dedicata. Eppure, a saltare subito all’occhio tra gli scatti condivisi da Chiara su Instagram è l’assenza del marito.

Il calciatore della Lazio non compare in nessuno dei momenti della festa, compreso il taglio della torta o quello in cui la piccola ha scartato i regali. Secondo quanto ricostruito da Fanpage.it, l'assenza del calciatore non sembrerebbe frutto di un semplice imprevisto in considerazione del fatto che s'inserisce all'interno di una serie di precisi indizi digitali che sembrerebbero raccontare un momento di forte freddezza nella coppia.

Nel carosello di foto pubblicato da Chiara per celebrare il compleanno della bambina, l’influencer appare sempre e solo in compagnia dei figli: di Zaccagni non c'è neppure l'ombra. Stessa identica dinamica si nota sul profilo del calciatore, che ha dedicato un post alla piccola Dea mostrandosi da solo con la figlia ed escludendo totalmente la moglie dalla gallery.

A confermare questa lettura è un'ulteriore verifica che abbiamo effettuato sulle interazioni incrociate tra i due profili: si registra infatti la totale assenza di like. Zaccagni non ha inserito alcun apprezzamento sotto al post della festa pubblicato dalla moglie, e allo stesso modo, Chiara ha del tutto ignorato le foto condivise dal marito.

Tutti elementi che, messi in fila, delineano una distanza che sembrerebbe andare ben oltre i soli impegni di ritiro o allenamento del calciatore. Non sarebbe del resto la prima volta che la storia tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni attraversa una fase movimentata: dal matrimonio celebrato nel giugno del 2023 a oggi, i due hanno già superato alcuni momenti di crisi. Resta da capire se l'assenza ai festeggiamenti di Ischia sia casuale o se si tratti dell'ennesima spia di una crepa nel loro rapporto. Per il momento, dai diretti interessati non è arrivata alcuna risposta.