Elisabetta Gregoraci in total black tra maxi spacco e dettagli cut out Elisabetta Gregoraci ha scelto l'intramontabile fascino del total black per il suo ultimo look da sera, senza rinunciare a un tocco sexy.

A cura di Giusy Dente

Elisabetta Gregoraci in The Attico

Il nero non passa mai di moda e quando si vuole andare sul sicuro, in ogni occasione il total black è sempre un asso nella manica con cui non si sbaglia mai. Nel guardaroba di Elisabetta Gregoraci non può mancare questa nuance, il must have intramontabile per eccellenza. La showgirl solitamente gioca molto coi colori: varia la sua palette passando dai toni pastello come il rosa (sfoggiato al compleanno) a quelli fluo (soprattutto in estate), perfetti per il suo stile trendy. I suoi outfit sono un inno alla femminilità tra maxi spacchi, ampie scollature, dettagli cut-out, capi fascianti. Il suo ultimo look è proprio il riassunto di tutto questo.

Elisabetta Gregoraci in total black

La showgirl è rientrata da Miami, dove ha trascorso alcuni giorni in compagnia del figlio Nathan Falco Briatore. Tornata in Italia, è stata ospite negli studi Rai, in diretta con Caterina Balivo nel programma La Volta Buona. Se per il pomeriggio di Rai 1 ha optato per un look chic e formale in total white (un completo composto da blazer, pantaloni palazzo e camicia), poi ha decisamente cambiato registro.

Elisabetta Gregoraci in The Attico

Sui social ha condiviso degli scatti che mettono in luce tutta la sua anima sensuale e dark. L'abito lungo è una creazione firmata The Attico, un brand molto amato dalle celebrity. Le fondatrici Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini hanno scelto di declinare la loro moda al servizio di una donna audace, che vuole mostrare la sua forza e la sua personalità, che non ha paura di esprimersi e imporsi. Chiara Ferragni e Elodie sono tra le fan del marchio.

Abito The Attico

Il vestito lungo di Elisabetta Gregoraci fa parte della collezione Autunno/Inverno 2023 del brand: oltre al maxi spacco sulla gonna, presenta dei cut-out strategici con fiocchi sulla parte superiore e una fascia che copre il seno. Costa 1370 euro online. Unico accessorio aggiunto all'outfit è una collana con ciondolo personalizzato che indossa spesso e che è un riferimento al suo segno zodiacale.