Elisabetta Gregoraci con l’abito cut-out verde fluo dà il via alla stagione dei look neon La Primavera/Estate 2023 è la stagione del verde fluo, che ha conquistato anche Elisabetta Gregoraci. Ha sfoggiato un trendy look neon, effetto “evidenziatore”.

A cura di Giusy Dente

Elisabetta Gregoraci in Alex Perri

È bastato dare un'occhiata alle passerelle della Primavera/Estate 2023 per rendersi conto della dominanza di colori brillanti e vitaminici. Con il caldo, viene voglia di lasciarsi alle spalle le nuance scure, a vantaggio di quelle capaci di trasmettere immediatamente una sferzata di energia, perfette sia in look monocromatici dalla testa ai piedi che per "spezzare" outfit puntando sul contrasto, per un effetto finale più accattivante. Mentre Pantone ha incoronato il Viva Magenta colore dell'anno 2023, tra le tendenze di stagione spiccano quest'anno tonalità decise come il vibrante ed "elettrico" blu di Klein, il rosso, il giallo, il fucsia (in piena estetica Barbiecore). Vale anche per il make-up: l'eye liner del momento è fluo, brillante intenso e a tutto colore; e lo stesso vale per le nail art. Si è imposto in particolare il verde fluo, che ha immediatamente catturato l'attenzione anche di Elisabetta Gregoraci, fan dei look neon effetto "evidenziatore".

Elisabetta Gregoraci in verde fluo

A Elisabetta Gregoraci non sfugge mai la tendenza del momento e ha fatto nuovamente centro con un outfit perfetto per le serate estive, allineato ai colori di stagione più gettonati dell'anno. La showgirl si è recata a un appuntamento di lavoro con un sexy outfit coloratissimo, in una nuance sgargiante che non passa certo inosservata! La Primavera/Estate 2023 è la stagione del verde fluo e del verde acido, che spopolano sulle passerelle.

Elisabetta Gregoraci in Alex Perri

I colori fluo sono perfetti da soli (come ha fatto anche Kim Kardashian con la catsuit rosa fluo) o per aggiungere qualche dettaglio stiloso all'insegna del contrasto, bilanciando toni neutri, dal nude al guscio d'uovo, dal grigio al nero (come ha fatto Diletta Leotta coi tacchi fluo abbinati all'abito total black). Elisabetta Gregoraci ha puntato su un abito longuette aderentissimo con tagli cut out, ampia scollatura e spalle nude di Alex Perri. Costa 1100 euro. Lo ha abbinato a un blazer nero e borsa dello stesso colore, che hanno reso più glamour l'effetto finale, acceso e frizzante.