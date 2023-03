L’eye liner della primavera 2023 è colorato e geometrico: sfumature fluo e nuance pastello Vivace, vibrante e luminoso: l’eye liner della primavera 2023 è a tutto colore: dalle nuance fluo ed elettriche a quelle pastello che spopolano su Tik Tok.

A cura di Federica Ambrogio

Armani Beauty

Che sia pastello come spopola su Tik Tok, con un colore intenso e brillante come quello indossato da diverse cantanti sul palco del Festival di Sanremo fino a quello fluo di Filippa Lagerback: l'eye liner della primavera è a tutto colore. Brillante, intenso o fluo, l'eye liner per il trucco di tendenza della primavera 2023 è colorato e geometrico. Linee maxi che si allungano verso le tempie, ma anche bold e spesse che colorano tutta la palpebra.

L'eye liner colorato della primavera 2023

Su Tik Tok spopola l'eye liner nelle tonalità pastello: colori delicati come il rosa, il pesca, e il giallo canarino, ma anche celeste e verde acqua definiscono gli sguardi delle Tik Toker. C'è chi lo crea con l'eye liner liquido e chi invece preferisce utilizzare la matita per un effetto più morbido: l'eye liner della primavera 2023 può essere classico, creato all'attaccatura delle ciglia superiori e allungato verso le tempie, ma c'è anche chi crea linee geometriche per un trucco più elaborato e particolare: da provare la definizione della piega dell'occhio, da creare con un eye liner o una matita waterproof per evitare le sbavature, ma potrai realizzare la tua linea colorata anche definendo la rima cigliare inferiore dell'occhio, abbinando poi un make up tono su tono o super naturale per la palpebra superiore. Se scegli di colore anche l'interno della congiuntiva scegli una matita waterproof, mentre per l'esterno potrai utilizzare anche un eye liner liquido o in gel.

Per copiare il look indossato su Mara Sattei con l'eye liner grafico blu satinato potrai utilizzare l'ombretto liquido Eye Tint #50 di Armani Beauty, stendendolo con un pennellino piccolo per creare una linea più precisa. The Color Pen Eyeliner è l'eyeliner liquido di 3INA: il suo applicatore a penna è facile da utilizzare anche per creare linee geometriche e bold. Se preferisci invece la matita colorata per creare la tua definizione, puoi provare la 12h Retractable Eyeliner Waterproof di Sephora Collection, perfetta per una make up colorato e grafico a lunga durata. Scopri tutti i prodotti perfetti per creare l"eye liner della primavera nella gallery!