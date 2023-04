Colori unghie per la primavera 2023: 8 tendenze a cui ispirarsi per essere alla moda Dalle sfumature pastello ai colori vivaci, passando per l’intramontabile french al baby boomer per chi ama gli effetti più naturali: ecco le tendenze per la manicure della primavera 2023.

A cura di Federica Ambrogio

Le unghie di tendenza per la primavera 2023 sono colorate: dalle nuance pastello del rosa e dell'azzurro alle sfumature fluo del viola e del verde acceso. Oltre alla classica french manicure, tra i trend manicure ci sono le unghie sfumate, il baby boomer e anche gli effetti metalizzati e perlati, tanto amati anche da Chiara Ferragni. Sfoglia la gallery per scoprire le idee di tendenza da copiare per la tua manicure e gli smalti da utilizzare per crearla a casa tua.

La french non passa mai di moda: classico o colorato

La french manicure è una delle nail art più eleganti e raffinate di sempre. La lunetta bianca su base naturale, dal rosa cipria al crema, rende questa manicure minimal ma allo stesso tempo ricercata e si adatta sia alle unghie lunghe che a quelle più corte, valorizzando ogni forma.

La french manicure tradizionale

Se la french tradizionale vuole l'abbinamento tra il bianco e il colore neutro anche per la primavera 2023, se ami il colore puoi osare con la french manicure colorata, creando la tua lunetta con un colore pop e vivace o persino scegliendo sfumature differenti per ogni unghia con cui creare la lunetta sulla punta.

French manicure colorata

Unghie pastello per chi ama il colore ma non vuole osare

Tra le nuance più gettonate della primavera 2023 ci sono senza dubbio i colori pastello, delicati e luminosi. Dalle sfumature di rosa fino al lilla, passando per azzurro, verde menta, pesca e giallo limone. Colori ideali per esaltare sia le unghie corte che quelle lunghe e per valorizzare le prime abbronzature.

Le sfumature delicate della manicure pastello

Effetto sfumato per le unghie lunghe

Le unghie sfumate sono sempre di più al centro dell'attenzione: se in principio l'unghia sfumata era soltanto il baby boomer, la primavera 2023 crea sfumature colorate e vivaci sia decorando l'unghia con un colore più intenso sulla punta che sfuma in una nuance più chiara man mano che si avvicina alla radice, sia in orizzontale, creando così una ombré manicure che cambia colore in sfumatura unghia dopo unghia.

La nail art sfumata di @aleksandra.gruszka.educator

Colori metallizzati per chi vuole unghie originali

Per la primavera 2023 ritornano anche i colori metallizzati: dai classici oro e argento fino agli smalti dall'effetto cromato e luminoso perfetti per le unghie più lunghe e a mandorla.

Le unghie metal della primavera 2023

L'effetto cat eye

Tra gli effetti più amati di sempre c'è il cat eye, da ricreare sull'unghia con l'aiuto di un magnete che crea sulla tua manicure un effetto davvero particolare. Una volta steso lo smalto ti basterà avvicinare il magnete allo smalto ancora bagnato per creare dei giochi di luce totalmente personalizzati.

La manicure con effetto cat eye

Magenta e Rosa Barbie per unghie di tendenza

Tra i colori di tendenza per le unghie della primavera 2023 non può certo mancare il magenta, colore dell'anno secondo Pantone. Perfetto per creare una manicure vivace con un unico colore oppure da abbinare alle sfumature di rosa delicato, una delle tendenza più in voga della bella stagione. Il rosa declinato in tutte le sue gradazioni, dal cipria al magenta, passando per fucsia e ciclamino è il colore da provare almeno una volta sulla tue unghie durante la bella stagione.

Le unghie magenta di @paulanailsstylist

La novità della primavera 2023 è il ritorno dell'effetto madreperla

Non è passato inosservato lo smalto perla di Chiara Ferragni: la manicure perlata, per anni lasciata nel dimenticatoio delle tendenze, torna così alla ribalta portando luce e brillantezza alla tua manicure. I colori ideali sono quelli chiari e delicati, dal rosa al lilla, passando per azzurro chiaro e argento. Un effetto meraviglioso anche per le unghie cortissime e per chi solitamente non vuole osare con gli smalti colorati.

Smalti nude per chi ama la semplicità

Se da un lato la primavera 2023 vuole il colore sulle unghie, dall'altro continuano a essere gettonatissime le manicure minimal ed essenziali. I colori nude infatti non passano mai di moda e sono indicati soprattutto per chi ama uno stile naturale ma non rinuncia ad una manicure curata. Dai rosa tenui e delicati fino ai colori crema, passando per l'amatissimo baby boomer in chiave soft che sfuma la punta dell'unghia con un colore più chiaro come il bianco o il panna, fondendolo con un rosa naturale. È la tecnica ideale per chi non ama le manicure troppo geometriche e precise.