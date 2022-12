Pantone, il colore dell’anno per il 2023 è il Viva Magenta: come indossarlo nel make up Il Viva Magenta è il colore dell’anno 2023 secondo Pantone: un rosso cremisi brillante in equilibrio perfetto tra caldo e freddo. Scopri come utilizzarlo nel make up.

A cura di Federica Ambrogio

"Una tonalità non convenzionale per un tempo non convenzionale: una nuova visione": così è stato definito il nuovo colore dell'anno di Pantone per il 2023. Il Viva Magenta sarà il colore dell'anno: un rosso cremisi sfumato con una punta di rosa, in un equilibrio perfetto di colori caldi e freddi che lo rendono ideale per essere indossato da tutte la carnagioni anche nel make up.

Viva Magenta è il colore del 2023

Dopo il Very Peri arriva Viva Magenta: il colore dell'anno secondo Pantone è un rosso cremisi sfumato, vibrante ed energico. «In questa era di tecnologia, cerchiamo di trarre ispirazione dalla natura e da ciò che è reale. PANTONE 18-1750 Viva Magenta discende dalla famiglia dei rossi, e si ispira al rosso della cocciniglia, uno dei coloranti più preziosi appartenenti alla famiglia dei coloranti naturali nonché uno dei più forti e brillanti che il mondo abbia conosciuto» ha rivelato Leatrice Eiseman, Executive Director del Pantone Color Institute. Un colore totalmente inclusivo e genderless che sta bene a tutti, una tonalità scelta anche per il suo valore energetico, che esprime un nuovo segnale di forza per creare un futuro più positivo.

Il colore dell'anno nel make up

Il suo equilibrio perfetto tra caldo e freddo lo rende un colore che è stato definito da Pantone «Assertivo ma non aggressivo, è un rosso carminio che non domina con audacia ma assume invece un approccio "pugno in un guanto di velluto"». Una nuance ideale da abbinare sia alle tonalità di rosa pastello e rosa cipria per un look raffinato e luminoso, ma anche ai toni più scuri e vibranti dal prugna fino al blu notte. Una sfumatura morbida ed elegante da indossare anche nel make up per colorare le labbra con un rossetto sofisticato come il Cassie Magenta della linea Velvet Matte Lipstick di Gucci, ma anche per dare un tocco di colore al viso creando un effetto bonne mine utilizzando ad esempio il Blush di Nars nella colorazione Aroused. Ideale da utilizzare sugli occhi, soprattutto sulle iridi verdi ma anche su quelle nocciola per chi ama i make up più audaci: tra gli ombretti da non perdere c'è il POP PowderGel di Shiseido nella colorazione Doki-Doki Red. Il Viva Magenta sarà uno dei colori più gettonati anche per la manicure, ideale da indossare per chi vuole un look di tendenza ma allo stesso tempo elegante e raffinato: da provare lo smalto di Chanel nella colorazione Vibration. Scopri nella gallery tutti i cosmetici da provare con il colore dell'anno, dai rossetti agli smalti, passando per blush e ombretti.