La manicure di primavera? Le unghie perlate di Chiara Ferragni e Melissa Satta Vi ricordate lo smalto bianco perlato tanto in voga negli anni ’80? La tendenza unghie della primavera 2023 si ispira alle perle e conquista le star.

A cura di Beatrice Manca

Se avete già prenotato il prossimo appuntamento per la manicure ma siete ancora indecisi sul colore, lasciatevi ispirare dalla tendenza nails della primavera 2023: le unghie perlate. Basta farsi un giro su TikTok per scoprire che le "pearly nails" dai riflessi cangianti stanno spopolando ovunque. Merito del loro fascino discreto e del finish luminoso: sono perfette con qualsiasi outfit e non passano inosservate. Parola di Melissa Satta e di Chiara Ferragni, che le hanno già sfoggiate sui social!

Il ritorno dello smalto perlato anni '80

Da qualche mese le tendenze beauty puntano su colori neutri e su un finish naturale, soprattutto in fatto di unghie. L'alternativa glamour alla classica manicure nude è quella perlata, che parte da una base rosata e gioca con i riflessi cangianti che variano in base alla luce, dall'oro al bianco. Si tratta di un'evoluzione dello smalto perlato tanto in voga negli anni '80, ma stavolta in una versione più luminosa e sfaccettata (niente bianco, per intenderci). Agli Oscar l'ha sfoggiata Halle Berry, abbinandola a un abito candido e scintillante.

La manicure perlata di Melissa Satta

Tra le fan più affezionate c'è sicuramente Valentina Ferragni, che ha sfoggiato unghie ovali e scintillanti per la sua vacanza romantica in Messico. Ha voluto provare le pearly nails anche Melissa Satta, che però ha scelto una forma più corta e squadrata, pratica e chic.

Leggi anche Chiara Ferragni per Natale sceglie le unghie glitter: la nuova manicure è scintillante e cangiante

Valentina Ferragni con la manicure color perla

La nuova manicure color perla di Chiara Ferragni

La tendenza ha conquistato anche Chiara Ferragni, che poco prima di partire per un viaggio di lavoro a Marrakech si è regalata una nuova manicure dal finish perlato ‘copiando' la sorella Valentina. L'influencer ha scelto la forma "squoval", la tendenza del 2023, e ha mostrato orgogliosa il risultato ai fan: pronti a brillare come una sirena?