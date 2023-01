Unghie squoval, la forma di tendenza per il 2023: lo squadrato incontra l’ovale La forma di tendenza per le unghie del 2023 è squoval, e mixa perfettamente le linee geometriche della forma squadrate a quelle più tondeggianti della forma ovale.

A cura di Federica Ambrogio

Non è squadrata nè ovale, nè tantomeno a mandorla: la forma di tendenza per le unghie del 2023 mixa perfettamente le linee squadrate e quelle più tondeggianti dell'ovale, dando vita alla forma "squoval" che unisce le parole "square", quadrato appunto e "oval", ovale. Una forma che si adatta perfettamente sia alle unghie corte che a quelle più lunghe e che può essere creata sia per manicure semplici e minimal che su nail art più elaborate e creative.

Squoval nails

La forma di tendenza per le unghie del 2023 è essenziale e raffinata: si chiama squoval, proprio perché mixa perfettamente le linee più geometriche della forma squadrata a quelle più morbide della forma ovale. Niente angoli, niente punte armoniose della forma a mandorla, ma soltanto una linea morbida e sinuosa, estremamente elegante che si sposa perfettamente sia con le unghie lunghe e medie che con quelle unghie più corte. La forma è prevalentemente squadrata ma i bordi e soprattutto gli angoli sono più stondati e morbidi, donando così a ogni tipo di mano. Basterà infatti limare gli angoli dell'unghia fino a ottenere una linea morbida che andrà così ad unire i laterali e la punta dell'unghia che risultano più lineari e squadrati.

La tendenza delle unghie squoval viene spesso abbinata a manicure minimal ed essenziali che esaltano l'eleganza della forma. Sono perfetti quindi i look monocolore, con smalti dai toni neutri e lattiginosi, babyboomer naturali e soft oppure colori di tendenza, dall'intramontabile rosso fino al burgundy, passando per nero, grigio, verdone e sfumature del viola. Se ami le nail art potrai comunque sbizzarrirti con disegni e decorazioni ma ti consigliamo di realizzarle soltanto su un'unghia, ponendo così l'accento su un unico dito e andando poi ad abbinare lo smalto sulle altre unghie. Se vuoi concentrare l'attenzione proprio sulla forma dell'unghia potrai decorarla con una french manicure sottile che andrà così ad evidenziare il bordo della tua manicure. Sfoglia la gallery e scopri le idee da copiare per la tua manicure squoval!