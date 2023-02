Blush nails: le unghie rosa di tendenza per la primavera 2023 La tendenza unghie per la primavera 2023 si tinge di rosa, ispirandosi all’effetto blush. Fresca e luminosa, ecco la manicure elegante e trendy della bella stagione.

A cura di Federica Ambrogio

@haileybieber

Le unghie della primavera si tingono di rosa, meglio ancora se con un effetto blush. La manicure di tendenza si ispira proprio a quel colorito bonne mine che creano i brush rosati quando vengono sfumati sulla pelle, e lo ricrea sulle unghie dango così vita a una manicure elegante, fresca e raffinata. Continua quindi il trend delle unghie minimal ed essenziali, meglio ancora se rese lucide con top coat effetto gloss.

Tutte le sfumature di rosa per le unghie della primavera 2023

Il colore più trendy per le unghie della primavera è senza dubbio il rosa, declinato in tutte le sue sfumature luminose, dal rosa antico al rosa cipria, passando per ciclamino e malva. Colori che si possono utilizzare su tutte le unghie in modo uniforme, creando così manicure eleganti, essenziali e raffinate con i toni più chiari e neutri, oppure nail art più vivaci se si scelgono le sfumature di rosa più accese e frizzanti. La vera tendenza però prende il nome di blush nails e nasce dall'idea di voler ricreare un effetto blush sull'unghia. Invece di colorare tutta l'unghia con una sola tonalità di smalto rende protagonista sfumature di rosa più accese abbinate a nuance più chiare e neutre, sfumate soprattutto al centro dell'unghia oppure sulla punta, per creare una nuova versione del tradizionale baby boomer.

Le sfumature di rosa per la manicure della primavera

Come realizzare l'effetto blush sulle unghie

I tutorial per creare le unghie effetto blush spopolano sui social, soprattutto su TikTok dove i video con tutti i passaggi per realizzare la manicure più trendy del momento sono diventati virali. Si parte applicando un colore di base chiaro e luminoso, rosa antico, pallido o pastello, sul quale poi si applica una seconda tonalità di rosa più accesa e vivace, da sfumare con una spugnetta solo al centro dell'unghia, dando vita così all'effetto blush. L'accenno di colore può essere applicato anche sulla punta dell'unghia oppure alla radice. Sfoglia la gallery per scoprire tutti i look con la manicure più trendy del momento e gli smalti da provare per realizzarla.