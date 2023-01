Lipgloss nails: la tendenza unghie è lucida e ultra naturale Lucidissime, naturali ed eleganti: le lipgloss nails sono la tendenza più cool del momento per chi ama le manicure essenziali e minimal. Ecco come ricrearle.

A cura di Federica Ambrogio

Le manicure minimal ed essenziali sono sempre più al centro dell'attenzione: dopo la glazed manicure indossata da Haiely Bieber quest'estate,è il momento di sfoggiare le lipgloss nails. Una manicure semplicissima, naturale ed estremamente luminosa che ricorda proprio il gloss, da cui prende il nome la tendenza. Facilissima da realizzare, è perfetta sia per le unghie cortissime che per le unghie più lunghe e si adatta perfettamente a qualunque forma.

Tendenza unghie lipgloss

Rosa, naturali ed estremamente luminose. Sono queste le caratteristiche principali della manicure più trendy del momento che prende il nome di lipgloss nails, nome che derivata proprio dalla brillantezza dell'unghia che ricorda appunto quella che si ottiene applicando il gloss sulle labbra. Niente top coat cromato come nelle dazzle nails, mentre sono da preferire top coat lucidi e brillanti dall'effetto vetro, che si possono trovare sia negli smalti tradizionali che nei semipermanenti e nei gel. Questa manicure andrà ad esaltare la naturalezza dell'unghia che dovrà essere quindi curata e sana, qualunque forma abbia. La tendenza unghie lipgloss infatti si adatta perfettamente sia sulle unghie corte per chi vuole un look semplice ma raffinato, che su quelle più lunghe, sia squadrate che a mandorla.

Per ricreare la tendenza più cool del momento dovrai prima di tutto limare la tua unghia per creare la forma ideale in base alla tua mano e procedere poi a stendere uno smalto nelle sfumature del rosa: scegli la nuance adattandola al colore della tua carnagione e a quella del letto ungueale per creare un effetto estremamente naturale. Lo smalto dovrà essere leggerissimo applicato in unico strato omogeneo e uniforme. Ad essere poi protagonista sarà il top coat, che andrà a creare l'effetto glossy sulla tua unghia. Sfoglia la gallery per scoprire i look da copiare e i prodotti da provare per realizzare la tua manicure.