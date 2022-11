Comic Nails, la nuova tendenza delle unghie fumetto che spopola sui social I social sono invasi dalle comic nails, la manicure che sembra essere uscita da un fumetto. Coloratissima e vivace in perfetto stile pop art: ecco la tendenza unghie del momento.

A cura di Federica Ambrogio

Nails by The Nyack Nail Corner

L'ultima tendenza in fatto di unghie si ispira ai fumetti: le comic nails spopolano sui social da TikTok a Instagram, diventando una vera e propria tendenza per la manicure dell'autunno 2022. Coloratissima e vivace, la mail art che si ispira ai fumetti prende il nome anche di cartoon nails e ripropone quell'effetto tipico delle opere pop art: un effetto 3D realizzato disegnando le linee attorno ai perimetri dell'unghia, che creano tridimensionalità per imitare i disegni animati di un fumetto, da cui il nome. Ecco i look più belli e tutti i segreti per realizzare la manicure più in voga del momento.

Comic nails, le unghie che sembrano uscite da un fumetto

Coloratissime e vivaci, a metà tra fumetto e pop art: le comic nails di tendenza per l'autunno 2022 sono perfette per chi ama le mail art estrose e frizzanti. Una tendenza che soddisfa sia chi ama le unghie lunghe che chi predilige le forme più corte e minimal: le comic nails infatti possono essere adattata a qualunque lunghezza e forma, sia essa arrotondata o a mandorla, squadrata oppure a stiletto. Le versioni più in voga sono quelle coloratissime, che si ispirano proprio ai colori tipici della pop art: fucsia, blu elettrico, verde acceso, giallo neon o arancione. C'è anche chi crea le comic nails con colori più tenui come le nuance neutre, abbinando l'effetto più trendy del momento creato su una sola unghia a una manicure minimal ed essenziale, o chi ricrea le comic nails nella versione french manicure.

Per ricreare le comic nails avrai bisogno del colore o delle sfumature di smalto scelte per realizzare la manicure, di uno smalto nero e uno bianco. Dopo aver steso lo smalto su tutte le unghie dovrai disegnare il contorno dell'unghia con una linea nera molto sottile, aiutandoti con un pennellino piccolo per essere maggiormente precisa. A questo punto non dovrai fare altro che dare tridimensionalità all'unghia creando un piccola linea bianca che ricrea l'effetto della luce: realizza con lo smalto bianco una linea leggermente arrotondata che segue la forma dell'unghia, disegnata soltanto su un lato dell'unghia. Temi di non avere abbastanza manualità per creare la manicure più trendy del momento? Niente paura: esistono delle tip da applicare sulla tua unghia naturale che ripropongono le unghie fumetto: prova le Press On Nails di Glamermaid nella versione Color Comics.