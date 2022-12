Come abbinare il Viva Magenta: il colore Pantone 2023 conquista la moda dell’inverno Vibrante, ottimista, pieno di energia: il Pantone Viva Magenta è protagonista delle passerelle Autunno/Inverno 2022-23. Come indossarlo per iniziare le giornate con una marcia in più.

A cura di Beatrice Manca

da sinistra: Alessandro Vigilante, Michael Kors Collection, JW Anderson

"Un colore non convenzionale per tempi non convenzionali". Così il Pantone Color Institute ha definito il Viva Magenta, il colore dell'anno 2023. Un rosso cremisi vibrante e luminoso che fa parte dei tre colori primari insieme al giallo e al blu di cyan. Non stupisce certo che questa tinta piena di vita e di energia abbia già conquistato il mondo dell'arredamento e del design, le tendenze beauty e ovviamente le tendenze moda Autunno/Inverno 2022-23: una guida fotografica ai look più belli e a come abbinare il magenta nel guardaroba.

Il Viva Magenta è la tendenza dell'Autunno/Inverno 2022-23

Il colore magenta nasce dall’incontro tra rosso e blu in parti uguali: più caldo del viola, più luminoso del rosso. Secondo Pantone, è un simbolo di rinascita e di ottimismo: la tinta perfetta per il mondo post pandemia, a cavallo tra natura in fiore e il universo digitale, tanto che Pantone ha coniato il termine "Magentaverso". Le sfilate Autunno/Inverno 2022-23, però, ci avevano portato nel vibrante Magentaverso ben prima dell'annuncio ufficiale di Pantone.

Un look magenta di Alessandro Vigilante

Un colore così vivo è facilmente protagonista: Alessandro Vigilante, Michael Kors e Mario Dice hanno fatto sfilare total look nella sfumatura dell'anno, in una dichiarazione di empowerment. Isabel Marant lo sceglie per maxi pull furry da indossare come vestiti, mentre JW Anderson celebra la femminilità con abiti leggeri dal taglio diagonale.

Completo magenta di ACT N°1

Come abbinare il Viva Magenta

Il colore Viva Magenta discende dalla famiglia dei rossi ma si pone in equilibrio tra colori caldi e freddi. Per questo si adatta alla perfezione a una grande varietà di incarnati e palette (e infatti è tra le tinte più richieste per rossetti e blush). Nel guardaroba il magenta trasmette fiducia, energia e gioia di vivere: funziona meravigliosamente per tailleur con i pantaloni o per un capo ad effetto, come una gonna a ruota.

Valentino Haute Couture

Insomma: ora che le giornate si fanno sempre più corte e più buie ci pensa la moda a tirarci su di morale. Il Viva Magenta è un'iniezione di buonumore nel guardaroba invernale – dal cappotto ai pantaloni in velluto – una dose quotidiana di vitamine glamour.

Completo GCDS

Perfetto in versione monocromatica, il Viva Magenta splende accanto al bianco e al nero. Per un look ton sur ton sofisticato provatelo insieme al viola ametista o al verde pavone, suo complementare.

Pullover magenta di Isabel Marant

Troppo audace? Per iniziare allora scegliete un accessorio in questa tonalità: un paio di tacchi o una pochette magenta sono perfetti per ravvivare un cappotto grigio o un rigoroso tailleur blu. Non limitate la fantasia: questa tonalità è stata scelta per infondere nel nuovo anno forza e coraggio (iniziando dallo stile!)