Viva Magenta: il colore Pantone dell’anno nell’arredamento e nel design Viva Magenta è il colore dell’anno 2023 secondo Pantone, una tinta che discende dalla famiglia dei rossi e può dare vivacità nell’home decor e nell’interior design.

A cura di Clara Salzano

Il Viva Magenta in casa – Foto Arper Arcos

Ogni anno l'Istituto dei colori Pantone rivela il colore di tendenza che maggiormente condizionerà la moda, il beauty, il design e l'home decor. Viva Magenta è il Pantone Color of the Year 2023. Si tratta di un colore dalle tonalità del rosso cremisi che esprime audacia e vivacità. Viva Magenta è un colore espressivo, pieno di spirito e inclusivo e offre un nuovo segnale di forza in qualsiasi contesto. Vediamo come usare il colore Pantone 2023 in casa.

Il colore Pantone 2023

Le restrizioni dovute alla pandemia, la crisi per la guerra in Russia, l'aumento dei prezzi e del costo della vita hanno generato insicurezze e preoccupazioni nel mondo intero. Così la scelta del Viva magenta come colore di tendenza del 2023 è un chiaro segnale di Pantone:"I n questa era di tecnologia – ha dichiarato Leatrice Eiseman, Direttore esecutivo di Pantone Color Institute – cerchiamo di trarre ispirazione dalla natura e da ciò che è reale. PANTONE 18-1750 Viva Magenta discende dalla famiglia dei rossi, e si ispira al rosso della cocciniglia, uno dei coloranti più preziosi appartenenti alla famiglia dei coloranti naturali nonché uno dei più forti e luminosi che il mondo abbia conosciuto. Radicato nel primordiale, PANTONE 18-1750 Viva Magenta ci riconnette alla materia originaria. Invocando le forze della natura, PANTONE 18-1750 Viva Magenta galvanizza il nostro spirito, aiutandoci a costruire la nostra forza interiore".

Poltrona Karelia di Zanotta

Come arredare con il Viva Magenta

Il Viva Magenta è una tinta che si accosta bene sia alle tonalità calde che a quelle fredde. Avere un arredo o un oggetto in casa in questa tonalità di rosso può sicuramente donare drammaticità e vivacità negli interni. Si tratta infatti di un colore energizzante adatto a una vasta gamma di materiali, trame e superfici diversi. La poltrona Karelia di Zanotta, icona pop anticonformista dell’arredo anni Sessanta e simbolo di libertà, in Viva Magenta può creare sicuramente una presenza seducente in camera da letto o in un moderno salotto. Un muro dipinto nel colore dell'anno 2023 secondo Pantone dona un accento audace a qualsiasi stanza, anche nel bagno di casa. Il Viva Magenta, che si ispira alla natura, è un nuovo segnale di forza e quindi può catturare lo sguardo anche solo in una decorazione di casa come la maschera Baile di Bosa che esprime l'immaginario allegro e fantasioso del designer spagnolo Jaime Hayon. Per chi desidera dare un tocco di spirito e inclusivo in casa con il Viva Magenta può anche optare per la collezione Arcos di sedia, poltrona e divano dalle forme classiche rivisitate e ispirate al fascino geometrico dello stile Art Déco.

La collezione di maschere Baile di Bosa – Foto Riccardo Urnato

Gli abbinamenti del Viva Magenta

PANTONE 18-1750 Viva Magenta si abbina bene con molte tonalità. Sono state individuate quattro tavolozze di colori che rappresentano una fonte d'ispirazione per usare correttamente il colore di tendenza del 2023 e possono aiutare per capire come accostare il Viva Magenta in casa ad altri arredi e oggetti. La prima combinazione di colore, Equilibrium, si basa sui toni caldi, dall'aranciato fino al grigio. Resonance è la seconda tavolozza che mescola tonalità tutte piuttosto scure dove il Viva magenta spicca per brillantezza. La terza combinazione si chiama Family Ties e accosta tutte tonalità simili nella famiglia cromatica del rosa. Il Viva Magenta abbinato ai colori pastello della tavolozza Infine Ignite si accende di luce.