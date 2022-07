Elisabetta Gregoraci col completo fluo: il look giallo neon costa oltre 3000 euro Elisabetta Gregoraci ha scelto un total look fluo di lusso: il completo color giallo evidenziatore (con top, blazer e boxer) costa oltre 3000 euro.

A cura di Giusy Dente

Elisabetta Gregoraci in Alex Perry

La strategia di stile per non passare inosservati col look è osare col colore. Le tinte energiche e vitaminiche (per intenderci quelle fluo) sono quelle che è davvero impossibile non notare. A differenze dei tenui e delicati colori pastello, le tonalità in stile evidenziatore sono perfette per spiccare e in estate sono l'ideale per far risaltare l’abbronzatura. Viceversa, per le pelli chiare non sono proprio l’ideale. Dal verde al fucsia, dal blu elettrico al giallo lime, i colori fluo sono un must have del guardaroba delle vacanze. Li abbiamo visti dominare anche le passerelle della Primavera/Estate 2022, sia per i look casual e metropolitani che per quelli da sfoggiare agli aperitivi in riva al mare. Se ne è lasciata conquistare anche Elisabetta Gregoraci.

in foto: top Alex Perry

Elisabetta Gregoraci in versione fluo

Messe da parte le tonalità pastello tipiche della primavera, d'estate è tempo di osare di più: le tinte energiche e vitaminiche sono perfette, perché danno una sferzata energica al look, lo rendono accattivante e d'impatto, decisamente solare. I colori fluo sono i preferiti del couturier australiano Alex Perry.

in foto: blazer Alex Perry

Nella sua ultima collezione ha scelto il giallo neon e il rosa Barbie come tonalità protagoniste dei suoi moderni outfit, dagli abiti ai blazer. Lo stilista è molto amato dalle celebrities: hanno indossato le sue creazioni Katy Perry (l'abito indossato all’NFL Honors 2022), Gigi Hadid, Kim Kardashian, Emily Ratajkowski, Gwyneth Paltrow, Saoirse Ronan e Jennifer Lopez (l'abito di una delle scene finali del suo ultimo film).

Leggi anche Elisabetta Gregoraci al GF Vip 2020 col doppio look: solo il completo panna costa quasi 4mila euro

in foto: boxer Alex Perry

Quanto costa il look di Elisabetta Gregoraci

Il total look fluo di Elisabetta Gregoraci è firmato Alex Perry. Il crop top in crepe satinato, con scollo rotondo e bretelline sottilissimi, è sold out sul sito ufficiale della Maiosn, dove costa 520 euro. Il blazer doppiopetto, con tasche e spalline strutturate, costa 2160 euro. Ha scelto per completare il look un paio di boxer ampi con elastico in vita, venduti a 680 euro. In totale, l'outfit effetto neon vale 3360 euro.