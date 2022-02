Katy Perry con la borsa scintillante a forma di pallone: il look a tema anticipa il Super Bowl Katy Perry ha partecipato all’NFL Honors 2022, cerimonia di premiazione che anticipa la finale del Super Bowl. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare un look a tema? La cantante ha abbinato l’abito glamour a una scintillante borsetta a forma di pallone da football americano.

A cura di Valeria Paglionico

Katy Perry non ha mai nascosto la sua passione per la moda e a ogni apparizione pubblica è sempre riuscita a sorprendere col suo stile glamour e originale. Nelle ultime ore lo ha fatto ancora, aggiungendo all'outfit un dettaglio scintillante e sopra le righe che ha incantato i fan. La popstar ha partecipato alla NFL Honors 2022, ovvero la premiazione annuale della National Football League che si tiene poco prima della finale dell Super Bowl, e per l'occasione ha sfoggiato un look a tema davvero unico: ecco cosa ha indossato e chi ha firmato la sua mini borsetta di cristalli a forma di pallone.

Katy Perry con abito e guanti coordinati

In occasione della NFL Honors 2022 tenutasi ieri sera a Inglewood, in California, Katy Perry è salita sul palco per consegnare il premio AP Defensive Player of the Year. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare un look a tema? La popstar ha puntato tutto sul marrone con un sinuoso abito lungo fino ai piedi firmato Alex Perry, un modello strapless e drappeggiato che ha messo in risalto la silhouette impeccabile. Per completare il tutto ha scelto dei guanti fino al gomito coordinati e dei gioielli scintillanti di Messika, dai maxi cerchi alle orecchie agli anelli di cristalli portati sui guanti. Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti ma tirati all'indietro con un tocco di gel.

La pochette di Judith Leiber

Quanto costa la borsa gioiello di Katy Perry

La vera protagonista del look total brown di Katy Perry è stata però la borsetta, che ha influenzato in modo importante la scelta cromatica dell'abito. La cantante ha infatti sfoggiato una mini pochette tempestata di cristalli scintillanti, la cui particolarità sta nel fatto che riproduce alla perfezione la forma di un pallone da football americano (identico al pallone da rugby italiano in marrone bianco). A firmare questa chicca è stato il brand Judith Leiber, famoso proprio per le sue bag gioiello dalle forme audaci e iconiche. Quanto costa il pallone della Perry? Sul sito ufficiale del marchio viene venduto a 3.511 euro ma, in compenso, è riuscito ad aggiungere un tocco originale e unico all'outfit che anticipa il Super Bowl.