Rita Ora si prepara al Super Bowl col look anni 2000: jeans e top metallico senza reggiseno Siamo nella settimana del Super Bowl. Rita Ora assieme ad altre celebrità ha preso parte al Chairman’s Party sfoggiando un audace look anni Duemila.

A cura di Giusy Dente

Rita Ora si consola al Super Bowl. Purtroppo l’attrice ha ricevuto una spiacevole notizia: poco dopo aver avuto la conferma di essere entrata nel cast de La Bella e la Bestia (il prequel Disney), la produzione è stata sospesa a tempo indeterminato. Pare che siano giunti altri impegni per alcuni attori del cast, che hanno reso necessaria una riprogrammazione. Per la 31enne deve essere stato un brutto colpo, visto che prendere parte a questo film rappresentava per lei la realizzazione di un piccolo sogno. Chissà a quali progetti si dedicherà, ora che sono venute meno queste riprese a cui teneva così tanto.

Rita Ora alla festa pre Super Bowl

La 56esima edizione della finalissima del campionato NFL si giocherà nella notte italiana tra domenica 13 e lunedì 14 febbraio. Nel frattempo giovedì sera si è tenuta l'undicesima edizione della NFL Honors a Inglewood, in California: una serata di premiazione dei grandi nomi del calcio. I festeggiamenti sono proseguiti al SoFi Stadium e diverse celebrities erano present si sono presentate all'after party della cerimonia. Al Chairman's Party c'era tra gli altri anche Usher. Il rapper, che non è affatto nuovo al Super Bowl, si è esibito in un medley dei suoi più grandi successi.

Tra gli altri era presente anche Rita Ora, con un look originale e abbastanza appariscente perfettamente allineato a quell'estetica tipicamente anni Duemila che sta prepotentemente tornando di moda.. Ha indossato un paio di jeans patchwork a gamba larga e vita bassa. Lo ha abbinato a un top metallico con catene a mo' di bretelline che lasciava la schiena completamente nuda, portato senza reggiseno. Si vedevano perfettamente tutti i tatuaggi, di cui è una grande appassionata. A completare il look (firmato Tom Ford) una pochette nera e diversi bracciali, anelli e collane tra cui un girocollo con l'iniziale del nome.