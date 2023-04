Kim Kardashian è il Power Rangers rosa: abbina la catsuit fluo ai cuissardes alti fino ai fianchi Kim Kardashian si è trasformata nel Power Ranger rosa con il suo nuovo look. Ha seguito la mania della catsuit ma declinandola in versione total pink (e con dei cuissardes davvero maxi).

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate il Power Ranger rosa, alias Kimberly Hart? Era la protagonista dell'iconico telefilm degli anni '90 che raccontava le avventure di un gruppo di supereroi mascherati ed era amatissima dal pubblico femminile, visto che era l'unica donna della "banda". Sebbene siano passati decenni dal successo della serie, il Pink Power Ranger continua a essere un personaggio amatissimo e super imitato durante le feste in maschera. Kim Kardashian sembra averlo capito bene, anche se non ha avuto bisogno di un party in costume per riprodurre in chiave moderna quel leggendario look total pink: ecco in che modo ha rivisitato la storica "divisa".

Il look total pink di Kim Kardashian

Kim Kardashian è stata fan del telefilm dedicato ai Power Rangers e a dimostrarlo è stato il suo nuovo look. Ha reinterpretato il leggendario outfit della protagonista della serie con un completo rosa all'insegna del glamour e nella didascalia ha scritto: "Curiosità- Il nome del Pink Power Rangers è Kimberly" (facendo indirettamente riferimento al suo nome). La star dei social ha seguito il trend delle catsuit ma non ha puntato sul classico nero, ha preferito il fucsia acceso. Per la precisione ha indossato una tutina della sua collezione SKIMS, un modello aderentissimo e con lo scollo all'americana in jersey lucido che le ha fasciato la silhouette con sensualità.

Kim Kardashian in SKIMS

Chi ha firmato i maxi cuissardes di Kim Kardashian

A fare la differenza sono state però le scarpe, naturalmente in tinta con l'outfit total pink in pieno stile Power Ranger rosa. Niente décolleté o sandali, Kim Kardashian ha optato per un paio di stivali cuissardes col tacco a spillo davvero maxi, ovvero con il gambale alto fin sopra i fianchi che copre completamente le gambe.

Vetements x Manolo Blahnik

Fanno parte della collezione Vetements x Manolo Blahnik e possono essere indossati al posto dei leggings. Occhiali da sole da diva, micro bag scintillante e capelli sciolti e ondulati che le cadono fluentemente sulle spalle: la regina dei selfie non ha paura di osare e lo fa senza mai rinunciare allo stile glamour che da sempre la contraddistingue.