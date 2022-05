Met Gala 2022, Irina Shayk stravolge le convenzioni da red carpet e sfila in versione motociclista Irina Shayk ha portato un tocco rivoluzionario al Met Gala 2022. Ha detto addio a abiti principeschi, tacchi a spillo, tulle e maxi scollature: sul red carpet ha sfilato in versione motociclista con un completo di pelle total black.



Questa notte si è tenuta l'edizione 2022 del Met Gala, la serata di gala organizzata da Anna Wintour che viene definita anche "Oscar della moda". Il tema di quest'anno era Gilded Glamour, ovvero la dorata Gilded Age di fine Ottocento, e le star che hanno calcato il red carpet ne hanno approfittato per sfidarsi a colpi di stile tra scintillii, scollature e abiti principeschi. Blake Lively si è trasformata in una moderna statua della Libertà, Kim Kardashian si è fatta bionda per celebrare Marilyn Monroe, i Ferragnez si sono vestiti in coordinato. A portare un tocco rivoluzionario all'evento è stata però Irina Shayk: ha detto addio a gonne, tulle e dettagli audaci, sul red carpet ha sfilato in versione motociclista, stravolgendo così le convenzionali regole di dress code.

Il look di pelle di Irina Shayk

Irina Shayk è stata tra le celebrities che hanno portato un tocco di novità al Met Gala 2022. Se Cara Delevingne ha declinato il trend mannish in modo iper sensuale con i suoi copricapezzoli d'oro, la modella di origini russe ha preferito trasformarsi in una motociclista. A firmare il suo look tutto di pelle è stata la Maison Burberry, il direttore creativo Riccardo Tisci (con il quale condivide anche una profonda amicizia) ha realizzato su misura per lei un completo total black con giacca biker, pantaloni leggermente a zampa coordinati e un corsetto indossato su camicia e cravatta. A completare il tutto, un paio di camperos a punta e degli orecchini a cerchio dalle dimensioni extra. Irina ha poi tenuto i capelli sciolti e lisci, mentre per quanto riguarda il make-up ha puntato su dei toni così naturali da sembrare quasi struccata.

Irina Shayk in Burberry

Irina Shayk, l'evoluzione di stile al Met Gala

Poco prima della sua ennesima partecipazione al Met Gala, Irina Shayk sui social ha ricordato le sue precedenti esperienze sul red carpet del Metropolitan Museum di New York. Nel 2016 era una fata turchina con un abito dalle trasparenze audaci di Givenchy, nel 2018 al fianco di Bradley Cooper ha messo in risalto la sua sensualità con una creazione gold di Donatella Versace, nel 2021 si è trasformata in un bouquet di fiori con un vestito nude di Moschino. Nell'edizione di quest'anno ha pensato bene di cambiare drasticamente registro dicendo addio a spacchi, scollature, tacchi a spillo e dettagli principeschi: ha stravolto le convenzioni da red carpet portando un tocco rivoluzionario all'evento. Essendo meravigliosa, però, anche in versione motociclista è riuscita a incantare tutti col suo innato fascino.

