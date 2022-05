Il messaggio nascosto sul vestito di Hillary Clinton per il Met Gala 2022 Hillary Clinton ha sfilato sul red carpet del Met Gala 2022 con un abito denso di significato. Ha voluto indossare qualcosa di importante, che potesse raccontare una storia: la sua. Ecco perché ha fatto cucire i 60 nomi delle donne che l’hanno ispirata, i modelli femminili che l’hanno resa quello che è oggi.

Il Met Gala organizzato da Anna Wintour di anno in anno raccoglie fondi da destinare al Costume Insitute, l'ala del Metropolitan Museum che si occupa di storia della moda. Per prendere parte all’evento, il più glamour e rinomato del settore, bisogna non solo essere sulla fatidica lista degli invitati, ma anche essere disposti a pagare una quota considerevole. L’edizione 2022 ha visto la partecipazione di tante celebrities e ha sfilato sul red carpet, ancora una volta, anche Hillary Clinton.

Hillary Clinton al Met Gala

Hillary Clinton ha partecipato per la prima volta al Met Gala nel 2001. In quell'occasione l'evento era legato a una mostra del Metropolitan Museum dedicata a una ex first lady: Jacqueline Kennedy: The White House Years. Lei stessa è stata first lady dal 1993 al 2001, prima di ricoprire le cariche di senatrice e segretario di Stato e di candidarsi, sulle orme del marito, alla presidenza degli Stati Uniti d'America. La scelta dell'outfit 21 anni fa era caduta su un abito animalier con scialle tono su tono. Stavolta, invece, ha cambiato completamente registro, puntando su un look personalizzato e dal grande valore simbolico, perché è un omaggio all'intero universo femminile, alla capacità che hanno le donne di ispirare e cambiare il mondo.

Il segreto dell'abito di Hillary Clinton

Quest’anno l’ex segretario di Stato ha voluto sfilare sul red carpet con un abito che raccontasse qualcosa, che avesse una storia importante dietro. Si è quindi rivolta allo stilista Joseph Altuzarra. Il suo abito custom made è un omaggio alle donne, tutte, ma in particolare a quelle che in qualche modo hanno avuto un’influenza nella vita della 74enne, quelle a cui si è ispirata, quelle che ha guardato come modelli. E non mancano punti di riferimento importante nella storia americana.

La moglie dell’ex presidente degli USA Bill Clinton ha voluto cucire sull’orlo dell’abito e sulla scollatura ben 60 nomi. Sono tutti nomi femminili e sono quelli delle donne che l’hanno resa quello che è oggi, scritti con la alligrafia di Altuzarra. Figurano l'attivista statunitense Rosa Parks, la first lady Claudia Alta Taylor Johnson (moglie del presidente USA Lyndon B. Johnson) e sua madre Dorothy Rodham. Si intravedono anche i nomi di Madeline Albright, Abigail Adams e Harriet Tubman. Il look di Hillary Clinton è un vero e proprio inno al girl power.