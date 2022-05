Come si fa a partecipare al Met Gala e chi sceglie gli invitati all’evento esclusivo La lista degli ospiti del Met Gala è davvero esclusiva: per partecipare all’evento non basta essere sulla lista, bisogna pagare una quota (da capogiro!)

Anche i Ferragnez parteciperanno al Met Gala 2022, la cena di beneficenza più famoso nel mondo della moda. La serata di beneficienza si svolge ogni anno al Metropolitan Museum di New York e raduna stilisti, star di Hollywood, top model e celebrità internazionali. L'evento è organizzato da Anna Wintour, la direttrice di Vogue America ha un elenco degli ospiti molto esclusivo: per entrare non basta essere sulla lista, ma bisogna anche pagare una quota (da capogiro!) per la raccolta fondi. Come si fa a partecipare all'evento?

Quanto costa entrare al Met Gala

Essere al Met Gala significa essere veramente una star. E per una buona ragione: secondo le informazioni del New York Times l'ingresso costa 35mila dollari a persona (circa 30mila euro) mentre i tavoli della cena di gala oscillano tra i duecentomila e i trecentomila dollari. Le cifre così alte sono giustificate dallo scopo dell'evento: una cena di gala per raccogliere fondi destinati al Costume Insitute, l'ala del Metropolitan Museum che si occupa di storia della moda. Lo scorso anno, svela il New York Times, sono stati raccolti 16 milioni di dollari per il museo.

Nonostante i prezzi, però, tutti vogliono partecipare: merito di Anna Wintour, che ha trasformato una raccolta fondi in un evento prestigioso e glamour (raccogliendo donazioni record). Non tutti però entrano pagando: i piccoli designer sono spesso "sponsorizzati" dai brand più grandi, e la maggior parte degli ospiti viene invitato dagli stilisti.

Perché le celebrità partecipano gratis al Met Gala

Ogni anno l'elenco delle celebrità presenti è davvero vario: da Rihanna a Justin Bieber, da Beyoncé a Kim Kardashian, da Billie Eilish al tennista Matteo Berrettini. Come si fa ad ottenere il prestigioso invito? E soprattutto: le star sul red carpet pagano per entrare? In realtà no: la vera selezione la fanno gli stilisti. I grandi brand della moda "comprano" un intero tavolo, a cui invitano le celebrità e gli ‘amici' della Maison. Ovviamente, chi è invitato arriverà indossando le creazioni del brand che lo ospita. Chiara Ferragni e Fedez, per esempio, sono ospiti di Donatella Versace: è molto probabile che loro, come tutte gli altri commensali, non avranno sborsato un centesimo per esserci.

Per tutti gli altri invece le cose sono più complicate: non solo i prezzi sono da capogiro, ma bisogna comunque essere in lista (e l'ultima parola spetta al comitato organizzativo)!