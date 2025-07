video suggerito

Tra Alessio Loparco e Sonia Mattalia di Temptation Island potrebbe non essere finita, lei lo segue ancora su Instagram La loro relazione è andata in frantumi già alla prima puntata di Temptation Island, eppure un dettaglio social lascia aperta la porta a un possibile colpo di scena. Sonia Mattalia, nonostante tutto quello che ha ascoltato, continua ancora a seguire Alessio Loparco su Instagram.

A cura di Stefania Rocco

È davvero finita, insieme alla prima puntata del programma, la relazione – durata otto anni – tra Alessio Loparco e Sonia Mattalia? I due avvocati pugliesi non sono riusciti ad arrivare nemmeno alla prima settimana di separazione nei rispettivi villaggi. Dopo solo due giorni, Sonia ha chiesto un falò di confronto anticipato con il compagno, scossa da una confessione di lui che ha lasciato poco spazio ai dubbi: Alessio ha ammesso che la vera motivazione che lo aveva spinto a partecipare al programma era personale e maturata senza che la compagna ne fosse al corrente: temeva, infatti, di non essere mai stato davvero innamorato della compagna. Ha inoltre ammesso di provare un’attrazione crescente nei confronti di altre donne con cui – parole sue – “avrebbe voluto fare l’amore”. Parole pesanti che hanno spinto Sonia a pretendere un confronto immediato, confronto che lui le ha inizialmente negato. La scelta della donna di abbandonare da sola il programma lo ha costretto a fare lo stesso, ma con ben poca convinzione.

Che cosa racconta il profilo Instagram di Alessio Loparco

Ma cosa ci racconta il profilo Instagram di Alessio Loparco? In realtà, ben poco. L’avvocato non aggiorna il suo account dal 2019, una scelta curiosa se si considera la dichiarata voglia di restare nel villaggio perché – come lui stesso ha ammesso – “questa occasione me la sono costruita”. Dichiarazioni che lasciano intendere come l’interesse principale di Alessio riguardasse più la tv che la relazione con Sonia. Singolare anche il fatto che non segua la compagna su Instagram, a differenza di lei che, nonostante tutto, continua a seguirlo. Un dettaglio che potrebbe essere letto come un segnale ambiguo alla luce di quella che sembrerebbe essere stata una rottura.

Nel 2017, Sonia parlava di Alessio come del suo “migliore amico”

Alessio e Sonia non hanno mai esibito apertamente la loro storia d’amore sui social. Solo nel 2017, agli inizi della loro relazione, Sonia aveva pubblicato due foto insieme a quello che sarebbe diventato il suo compagno di vita. All’epoca, però, si riferiva a lui semplicemente come al suo “migliore amico”. Da allora, più nessuna traccia della loro relazione è sbarcata online. Una discrezione che stride con il comportamento di lui, deciso a sfruttare l’esperienza a Temptation Island come trampolino per qualcosa di più, anche a costo di calpestare i sentimenti di chi gli è stato accanto per otto anni.