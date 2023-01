Perché una cascata di pois colorati e una donna gigante sono apparsi su un palazzo a Parigi Un edificio nel centro di Parigi è stato ricoperto dai colorati pois di Yayoi Kusama e da un’enorme bambola con le sembianze della celebre artista giapponese di 93 anni.

A cura di Clara Salzano

Una bambola gigante su un edificio di Parigi

Sta facendo parlare molto di sé l'enorme scultura creata dall'artista Yayoi Kusama su un edificio di Parigi. Si trova sugli Champs-Élysées e domina il flagship store parigino di Louis Vuitton. Non solo una gigantesca riproduzione della famosa artista giapponese ma anche una cascata di pois colorati, tratto distintivo del linguaggio concettuale, pop e surrealista di Yayoi Kusama, decorano l'edificio nel cuore della città.

L’installazione di Yayoi Kusama a Parigi

Lo store di Louis Vuitton sugli Champs-Élysées a Parigi è stato ricoperto da tanti e colorati polka dots di Yayoi Kusama e da un'enorme bambola con le sembianze della celebre artista giapponese di 93 anni. La celebre maison di moda ha deciso di celebrare con quest'installazione la seconda collezione nata dalla collaborazione con Kusama e la sua arte fatta di variopinti pois. I polka dots dell'artista giapponese sono stati ispirati dalla sua infanzia difficile e tormentata e rappresentano la fragilità della sua mente.

L’installazione sullo store di Louis Vuitton a Parigi

La collaborazione tra Louis Vuitton e Yayoi Kusama ha lanciato una collezione di tt bag decorate con gli iconici polka dots dell'artista giapponese. La collezione è stata accompagnata da una campagna pubblicitaria che ha coinvolto star internazionali, da Bella Hadid a George Clooney. Non solo il negozio Louis Vuitton sugli Champs-Élysées ma anche il loro flagship store sulla 5th Avenue di New York e il nuovo Garage Traversi a Milano sono stati trasformati in un tempio dell'arte di Kusama con le decorazioni di polka dots ripetuti all'infinito e le sue iconiche zucche giganti che decorano gli spazi esterni delle città e gli interni degli store immergendo i clienti nel fantastico mondo surrealista di Yayoi Kusama.