Puntini dipinti sulle borse Louis Vuitton: il significato della “macchie” di vernice

La nuova it bag delle celebrities è a pois: sui social spopolano le borse coloratissime e spiritose nate dalla collaborazione tra Louis Vuitton e Yayoi Kusama, visionaria artista giapponese che ha fatto di cerchi e puntini la sua firma di stile. In breve tempo sono diventate l'oggetto del desiderio delle star: dalla top model Bella Hadid, volto della campagna, a Chiara Ferragni, la borsa a pois spopola sui social. Non tutti sanno però che dietro i guizzi di colore c'è un messaggio molto profondo e affascinante.

Gisele Bunchen posa per Louis Vuitton

Chi è Yayoi Kusama, l'artista dei pois

La collaborazione tra Louis Vuitton e Yayoi Kusama è in realtà il secondo capitolo di una fortunata storia. Nel 2012 infatti Kusama ha collaborato con Marc Jacobs, allora alla guida della casa di moda francese, dando vita a una capsule collection rimasta nella storia e che ora, a dieci anni di distanza, promette di ripetere il successo.

Una delle famose zucche di Yayoi Kusama

Ma chi è questa poliedrica artista? Yayoi Kusama è nata in Giappone e ha sempre usato l'arte, fin da bambina, per dar voce alle allucinazioni e al disagio psichico di cui soffriva. La famiglia però era contraria, tanto da distruggere i suoi disegni ancor prima che li finisse.

L’artista Yayoi Kusama alla mostra "I Who Have Arrived In Heaven"

Il significativo dei polka dots di Yayoi Kusama

È la ripetizione a renderli così interessanti: un modo, secondo l'artista, di provare a inseguire l'infinito. Apparentemente primordiale, la forma tonda è ricca di significati simbolici: l'infinito, la vita, la perfezione, il divino contrapposto al terreno. In questo momento nacque l'ossessione per i pois: forme semplici e rapide, da realizzare con un colpo di pennello.

Un’opera luminosa di Kusama esposta a New York alla mostra "I Who Have Arrived In Heaven"

Kusama è anche famosa per le sue installazioni colorate a forma di zucca (una passione nata passeggiando in campagna da bambina) e alle stanze coperte da specchi e luci a led, capaci di evocare la magia dell'universo. Il suo lavoro spazia dalla pittura alla poesia, e da una sponda all'altra dell'oceano, tra New York e Giappone.

Chiara Ferragni con la borsa Louis Vuitton in collaborazione con Yayoi Kusama

Le top model celebrano le borse a pois

La collaborazione tra Louis Vuitton e Kusama, lanciata ufficialmente il 1 gennaio, è stata accompagnata da una campagna pubblicitaria stellare. Top model come Bella Hadid, Karlie Kloss e Gisele Bunchen hanno posato sospese in un mare di pois colorati, tenendo con sé le borse Louis Vuitton dipinte dall'abile pennello dell'artista giapponese. Quando un accessorio è – letteralmente – un'opera d'arte.