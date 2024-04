video suggerito

In vendita un murale attribuito a Michelangelo: quanto vale l'opera trovata in una villa a Firenze In una villa di Firenze è stato rivenuto un murale attribuito a Michelangelo Buonarroti. Mentre la critica di settore si divide sulla sua originalità, la famiglia proprietaria della villa ha deciso di vendere l'opera: qual è il prezzo stimato.

A cura di Arianna Colzi

Il murale attribuito a Michelangelo | Foto Stephanie Gengotti New York Times

Nel 2023 le sorelle Sernesi, proprietarie di una villa sulla collina di Firenze, nel piccolo paese di Settignano, decidono di vendere la loro casa. Prima di venderla, però, le sorelle hanno deciso di staccare il prezioso murale che a carboncino che si trova su una delle pareti. L'opera, infatti, è stata attribuita a Michelangelo Buonarroti e già negli anni Settanta venne staccata per essere sottoposta a restauro. Ora il murale che raffigura un satiro, molto probabilmente, sarebbe in vendita.

Il murale di Michelangelo

Il New York Times ha lanciato nelle ultime ore l'indiscrezione secondo cui il murale starebbe per essere venduto. Nel corso degli anni la famiglia proprietaria della villa, in cui lo stesso Michelangelo visse durante il suo periodo fiorentino, ha fatto valutare l'opera a diversi esperti: non tutti sono concordi nell'attribuirla al celebre artista. Nel dubbio, però, i proprietari l'hanno spedita al Metropolitan di New York per un'esibizione nel 2017, dopo anni in cui il disegno aveva girato in vari Paesi come Canada e Giappone. La curatrice della mostra non ha avuto dubbi: per Carmen Bambach si tratta dell'"l'unica manifestazione superstite dell'abilità di Michelangelo come disegnatore su larga scala". Sicuramente se dovesse essere essere attribuito a Michelangelo, si tratta di un'opera giovanile, come attribuito dallo studioso Charles de Tolnay.

La villa che apparteneva a Michelangelo | Foto Stephanie Gengotti per il New york Times

Il parere di Bambach, però, non trova concordi tutti gli studiosi e ha aperto il dibattito anche al di fuori del mondo puramente accademico. La direttrice della Galleria dell'Accademia di Firenze, Cecile Hollberg, un'istituzione per quanto riguarda le opere rinascimentali, negli anni ha avuto modo di osservare il dipinto sottolineando che, per avere la certezza che si tratti di un Michelangelo, sia necessario fare ulteriori indagini. Gli scettici mettono in dubbio la paternità di Michelangelo perché il pittore bruciò quasi tutte le sue opere giovanili, dunque questa sarebbe una delle poche sopravvissute.

Il murale attribuito all'artista | Foto Stephanie Gengotti

Quanto vale il disegno autografo di Michelangelo

Mentre nel mondo dell'arte si alimentano le discussioni sull'autenticità dell'opera di Michelangelo, la famiglia Sernesi sta pensando di vendere l'opera. Non c'è ancora una quotazione stabilita, come confermato dalle sorelle Sernesi al Times, però ci sono due fattori che ci aiutano a ipotizzare il prezzo di vendita: il primo è che le Sernesi hanno assicurato il murale per 24 milioni di dollari in occasione della mostra al Metropolitan di New York. Inoltre, un altro dipinto attribuito al Buonarroti e messo sul mercato da un privato è stato venduto in un'asta di Christie's per 23 milioni di dollari.