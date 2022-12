La Statua della Libertà a Milano: il significato dell’opera apparsa in città Che ci fa una Statua della Libertà a Milano? L’opera ha invaso un incrocio cittadino con una versione rosa del famoso monumento newyorkese.

A cura di Clara Salzano

Una statua della libertà a Milano

Milano come New York con una Statua della Libertà nel centro di un incrocio cittadino. L'opera meneghina non ha le stesse dimensioni della sorella oltre oceano, ed è completamente fucsia, ma è carica ugualmente di significato. Si tratta dell'ultima opera realizzata dall'artista della pop art Dicò che ne ha rivendicato la paternità con un post sui suoi social.

La Statua della libertà a Milano

L’artista Dicò ha realizzato una piccola Statua della libertà a Milano. “Freedom is not agun” è il titolo dell'opera che vuole essere una denuncia sociale dell’artista contro le potenze mondiali che strumentalizzano a proprio piacimento il concetto di libertà.

La statua è apparsa il 1 dicembre al centro di Largo La Foppa, nella zona Moscova di Milano. L'opera misura appena 2,50 metri, nulla a che vedere con le grandi dimensioni del monumento americano, icona di New York, ma è sempre un simbolo di libertà.

La Statua della Libertà di Dicò è di colore fucsia. L'uniformità del colore è interrotta da macchie di vernice che colorano la tunica e altre parti della scultura. L'opera meneghina si differenza da quella statunitense sono solo colore e dimensione ma anche perché al posto della Dea Ragione, della versione originale, è stato posizionato il volto di Vladimir Putin e la fiaccola della mano destra della statua newyorkese è stata sostituita da una pistola puntata verso il cielo.

"Sembra sempre impossibile finché non viene fatto. La libertà non è una pistola", sono le parole di Dicò che accompagnano il post pubblicato sui social dove rivendita l'intervento. La frase fa da eco alla citazione riportata su una tavoletta in braccio alla statua e che riprende la frase di Nelson Mandela, premio Nobel per la pace: “Sembra sempre impossibile, finché non viene fatto” a cui l’artista ha aggiunto il resto.