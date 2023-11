Elodie con Andrea Iannone sul red carpet: maxi scollatura e cristalli per la prima sfilata di coppia Ieri sera a Milano si è tenuto l’evento GQ Men of The Year 2023 e tra gli invitati c’era anche Elodie. La cantante ha incantato tutti con una scollatura maxi, sfilando per la prima volta su un red carpet con il fidanzato Andrea Iannone.

A cura di Valeria Paglionico

33 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elodie è la donna del momento: dopo aver trasformato ogni hit in un tormentone, ha quasi portato a termine un tour che ha toccato le principali città d'Italia, raggiungendo il sold-out praticamente in ogni tappa. Tra pole dance, performance adrenaliniche e look iper sensuali, sul palco da dato prova di essere una vera e propria diva, tanto da essere stata definita la "Beyoncé italiana". Ieri sera ha raggiunto un nuovo traguardo: ha partecipato all'evento GQ Men of The Year 2023 che si è tenuto a Palazzo Serbelloni, Milano, e lo ha fatto in compagnia del fidanzato Andrea Iannone. I due hanno sfilato per la prima volta insieme sul red carpet, distinguendosi per bellezza ed eleganza: ecco cosa hanno indossato per il debutto "di coppia".

Il look black&white di Elodie

Dopo aver eletto Kim Kardashian "Uomo dell'anno" a Los Angeles, il party del GQ Men of the Year 2023 è arrivato anche a Milano, celebrando le star che hanno reso memorabile l'anno che sta per concludersi con le loro storie e con i loro look. All'evento non poteva mancare Elodie, che ancora una volta ha dato prova di essere una vera e propria regina di stile.

Elodie con la scollatura maxi

Seguita dall'ormai fidata stylist Alba Melendo (che ha curato anche i suoi outfit per il tour), questa volta ha sfoggiato una creazione custom made firmata Giorgio Armani Privé. La cantante è riuscita a mixare eleganza e sensualità con un completo black&white: i pantaloni oversize a vita bassa hanno lasciato in vista l'intimo di cristalli, mentre il body bianco aveva una scollatura così profonda da lasciare scoperto anche l'ombelico. A tenere uniti i due lembi di tessuto all'altezza del seno, semplicemente un filo trasparente. Naturalmente non sono mancati i tacchi alti e il make-up curatissimo ma dai toni naturali.

Leggi anche Cecilia Rodriguez scintillante sul red carpet di Venezia: sfila vestita di cristalli

Elodie in Armani Privé custom made

Il primo red carpet di coppia di Elodie e Andrea Iannone

È ormai risaputo che Elodie sia fidanzata con Andrea Iannone ma fino ad ora non aveva mai partecipato a un evento mondano in sua compagnia. Quella al party di GQ è stata la loro prima sfilata di coppia su un red carpet tanto ambito e non sorprende che abbia attirato le attenzioni dei media. Il motociclista si è vestito in coordinato con la fidanzata ma senza osare troppo, così da non "rubarle la scena". Ha abbinato una semplice camicia bianca portata sbottonata sul petto e con le maniche scorciate a un paio di pantaloni grigio scuro, un modello dalla linea classica leggermente gessato. Mocassini di pelle nera, tatuaggi in vista e piercing a cerchio alle orecchie: Andrea ha dato prova di essere icona di bellezza e di stile proprio come la compagna. Insieme i due non sono forse adorabili?

Andrea Iannone ed Elodie al party GQ